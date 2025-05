Merz je „veľmi skeptický“ voči zákazu činnosti strany AfD

Berlín 15. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok pre týždenník Die Zeit uviedol, že je „veľmi skeptický“ v súvislosti so silnejúcimi výzvami na zákaz krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Tú Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) začiatkom mája označil za „preukázateľne pravicovo-extrémistickú“, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Podľa Merza by k zákazu strana musela preukázateľne „agresívne bojovať proti slobodnému demokratickému poriadku krajiny“. „Dôkazné bremeno pritom nesie výlučne štát,“ dodal.



Začiatkom mája civilná kontrarozviedka BfV označila AfD za „preukázateľne pravicovo-extrémistickú stranu“. AfD na to reagovala podaním žaloby na správny súd v Kolíne nad Rýnom. Kým o nej nerozhodne, nová klasifikácia je pozastavená a platí predchádzajúce hodnotenie AfD ako takzvaného „podozrivého prípadu“, čo je označenie nižšej úrovne, ktorá stále umožňuje sledovanie činnosti strany.



Klasifikácia AfD ako extrémistickej organizácie vyvolala v Nemecku opätovne diskusiu o tom, či by ju nemal nemecký parlament zakázať. V krajine o zákaz činnosti politickej strany pred formálnym rozhodnutím ústavného súdu musí požiadať jedna z komôr parlamentu alebo vláda.



Merz sa však podľa vlastných slov „vždy bránil myšlienke presadzovať zákaz“ z iniciatívy parlamentu. „Mne to príliš pripomína zbavovanie sa politických súperov,“ dodal.



Nemecký kancelár v rozhovore taktiež kritizoval predchádzajúci vládny kabinet za jeho prístup k zverejneniu spravodajských informácií BfV. „Nie som spokojný so spôsobom, akým sa proces uskutočnil. Predchádzajúca vláda zverejnila správu, ktorá nebola objektívne preskúmaná a bola označená za utajenú,“ vyhlásil Merz. „AfD proti tomu podnikla právne kroky. Nie som oboznámený s obsahom správy a úprimne ju ani nechcem vidieť, kým ju neposúdi ministerstvo vnútra,“ dodal.