Merz: Konflikt medzi USA a Iránom zrejme neskončí čoskoro

Nemecký kancelár Friedrich Merz hovorí počas panelovej diskusie so žiakmi počas návštevy Gymnázia Karola Veľkého v meste Marsberg 27. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Nemecko ponúklo vyslanie mínoloviek do Hormuzského prielivu s cieľom poskytnúť pomoc pri jeho opätovnom otvorení, pripomenul Merz.

Autor TASR
Berlín 27. apríla (TASR) - Spojené štáty sú Iránom „ponižované“, vyhlásil v pondelok nemecký kancelár Friedrich Merz a varoval, že konflikt na Blízkom východe sa pravdepodobne čoskoro neskončí. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.

Iránci sú zjavne silnejší, ako sa očakávalo, a Američania očividne nemajú ani žiadnu skutočne presvedčivú stratégiu v rokovaniach,“ povedal Merz počas návštevy gymnázia v meste Marsberg.

Problémom pri takýchto konfliktoch je vždy to, že sa nestačí len dostať dnu, ale treba sa dostať aj von. Veľmi bolestivo sme to videli v Afganistane, a to 20 rokov. Videli sme to aj v Iraku,“ pokračoval kancelár.

USA „celkom zrejme vstúpili do tejto vojny bez akejkoľvek stratégie,“ vyhlásil Merz. Podľa neho to ešte viac sťažuje ukončenie konfliktu.

Iránci zjavne vyjednávajú veľmi šikovne – alebo jednoducho veľmi šikovne nevyjednávajú... Celý národ je ponižovaný iránskym vedením,“ pokračoval nemecký líder.

V súčasnosti je to dosť zamotaná situácia... A stojí nás to veľa peňazí. Tento konflikt, táto vojna proti Iránu, má priamy vplyv na náš hospodársky výkon,“ uzavrel.

Nemecko ponúklo vyslanie mínoloviek do Hormuzského prielivu s cieľom poskytnúť pomoc pri jeho opätovnom otvorení, pripomenul Merz. Predpokladom tohto kroku však je, že najskôr musia skončiť nepriateľské akcie.

Návšteva kancelára v Gymnáziu Karola Veľkého v Marsbergu bola súčasťou Dňa projektov EÚ, počas ktorého nemecké školy pripravili podujatia zamerané na Európsku úniu.
