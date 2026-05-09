Sobota 9. máj 2026
Merz kritizoval Ficovu účasť na oslavách Dňa víťazstva v Moskve

Nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Fico je jediným predstaviteľom EÚ, ktorý do Moskvy pricestoval na oslavy Dňa víťazstva.

Autor TASR
Štokholm/Berlín 9. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval v sobotu prítomnosť slovenského premiéra Roberta Fica v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, ktorým si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme.

Fico je jediným predstaviteľom EÚ, ktorý do Moskvy pricestoval na oslavy Dňa víťazstva, na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa však nezúčastnil. Po svojom príchode položil v piatok v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka. V sobotu sa následne zúčastnil na slávnostnej recepcii pre účastníkov osláv v Kremli, kde ho prijal ruský prezident Vladimir Putin.

Jeho návšteva v Moskve vyvolala vlnu nesúhlasu na Slovensku i v EÚ, píše DPA.

Merz sa v Štokholme zúčastnil na straníckom zjazde Kristerssonovej Umiernenej strany (Moderaterna) – konzervatívnej politickej strany a člena Európskej ľudovej strany (EĽS) v Európskom parlamente, ku ktorej patrí aj Merzova Kresťanskodemokratická únia (CDU).

Dnes si v Štokholme pripomíname Deň Európy a toto je niečo úplne iné,“ podotkol nemecký kancelár. Švédske médiá vnímajú jeho vystúpenie ako štart Kristerssonovej kampane pred švédskymi parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 13. septembra.
