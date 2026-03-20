Merz: Lídri žiadajú Komisiu, aby našla riešenie pre pôžičku Ukrajine
Lídri EÚ sa ešte v decembri dohodli na úvere pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur financovaného zo spoločného dlhu.
Autor TASR
Brusel 20. marca (TASR) - Lídri členských štátov EÚ požiadali Európsku komisiu (EK), aby našla možnosti, ako Ukrajine napriek pretrvávajúcemu odporu Maďarska vyplatiť prisľúbenú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. V noci na piatok to po summite EÚ povedal nemecký kancelár Friedrich Merz, informuje TASR podľa agentúr AFP, Reuters a DPA.
„Ide o akt hrubej nelojálnosti v rámci Európskej únie,“ vyhlásil Merz na tlačovej konferencii o vetovaní dohodnutej pôžičky maďarským premiérom Viktorom Orbánom.
„Zhodli sme sa, že to, čo sa dnes v Európskej rade stalo, len tak neakceptujeme. A bude to mať aj dôsledky, ktoré ďaleko presiahnu túto jednotlivú udalosť,“ doplnil kancelár s tým, že konanie Orbána „zanechá hlboké stopy“ a jeho bezprecedentný krok „hlboko rozhneval“ ďalších lídrov na summite.
Lídri EÚ sa ešte v decembri dohodli na úvere pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur financovaného zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko sa dohodli na výnimke, s ktorou sa nepripoja k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov.
Vyplatenie pôžičky však naďalej blokuje maďarský premiér s tvrdením, že „prehodnotiť“ svoju podporu ho prinútila situácia okolo ropovodu Družba. Po prerušení dodávok ruskej ropy cez tento ropovod na Maďarskom a Slovensko blokuje Budapešť aj 20. balík protiruských sankcií EÚ.
Ukrajina tvrdí, že zariadenie bolo poškodené počas ruských útokov 27. januára a pracuje na jeho oprave. Orbán spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom však s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je, a Kyjev obviňujú z politického vydierania pred maďarskými parlamentnými voľbami 12. apríla.
„Ide o akt hrubej nelojálnosti v rámci Európskej únie,“ vyhlásil Merz na tlačovej konferencii o vetovaní dohodnutej pôžičky maďarským premiérom Viktorom Orbánom.
„Zhodli sme sa, že to, čo sa dnes v Európskej rade stalo, len tak neakceptujeme. A bude to mať aj dôsledky, ktoré ďaleko presiahnu túto jednotlivú udalosť,“ doplnil kancelár s tým, že konanie Orbána „zanechá hlboké stopy“ a jeho bezprecedentný krok „hlboko rozhneval“ ďalších lídrov na summite.
Lídri EÚ sa ešte v decembri dohodli na úvere pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur financovaného zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko sa dohodli na výnimke, s ktorou sa nepripoja k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov.
Vyplatenie pôžičky však naďalej blokuje maďarský premiér s tvrdením, že „prehodnotiť“ svoju podporu ho prinútila situácia okolo ropovodu Družba. Po prerušení dodávok ruskej ropy cez tento ropovod na Maďarskom a Slovensko blokuje Budapešť aj 20. balík protiruských sankcií EÚ.
Ukrajina tvrdí, že zariadenie bolo poškodené počas ruských útokov 27. januára a pracuje na jeho oprave. Orbán spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom však s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je, a Kyjev obviňujú z politického vydierania pred maďarskými parlamentnými voľbami 12. apríla.