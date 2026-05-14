< sekcia Zahraničie
Merz: Moskva si volí eskaláciu namiesto rokovaní
Merz tak na sociálnej sieti X reagoval na najnovšie ruské útoky na Ukrajine, ktoré zasiahli aj metropolu Kyjev.
Autor TASR
Berlín 14. mája (TASR) - Rozsiahle ruské útoky na Ukrajinu vysielajú podľa slov nemeckého kancelára Friedricha Merza jasný odkaz, že Moskva si vyberá eskaláciu namiesto rokovaní. Merz tak na sociálnej sieti X reagoval na najnovšie ruské útoky na Ukrajine, ktoré zasiahli aj metropolu Kyjev, informuje TASR.
„Naďalej stojíme pri Ukrajine. Kyjev a jeho partneri sú pripravení na rokovania o spravodlivom mieri. Rusko naďalej vedie vojnu,“ napísal Merz.
Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od polnoci z utorka na stredu vyslalo na Ukrajinu viac ako 1560 dronov a 56 rakiet. Útok podľa jeho slov trval prakticky neprestajne 48 hodín. Iba v Kyjeve si nočné údery vyžiadali najmenej 12 mŕtvych a desiatky zranených, uvádza sa v najnovšej bilancii.
Moskva tvrdí, že išlo o odvetné údery zamerané na objekty spojené s armádou a energetické zariadenia, ktoré podporujú ukrajinskú armádu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívny ruský útok dronmi a raketami na Kyjev a uviedol, že Rusko bombardovaním civilistov ukazuje svoju slabosť a neschopnosť ukončiť vojnu.
Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sú najnovšie ruské údery na ukrajinské hlavné mesto dôkazom toho, že Moskva sa vysmieva diplomatickým snahám o ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová na platforme X poznamenala, že v stredu počas rozsiahlych ruských útokov na západ Ukrajiny došlo k narušeniu vzdušného priestoru Moldavska. „Rusko sa neusiluje ukončiť túto vojnu; pokračuje v zabíjaní,“ napísala s tým, že tlak na Moskvu nesmie poľaviť.
Útoky odsúdil aj predseda kanadskej vlády Mark Carney, podľa ktorého išlo o jeden z najväčších ruských útokov dronmi a raketami za posledné štyri roky. V príspevku na sieti X vyjadril podporu Ukrajine a uviedol, že spojenci budú naďalej vyvíjať tlak na Rusko s cieľom ukončiť tento konflikt.
„Naďalej stojíme pri Ukrajine. Kyjev a jeho partneri sú pripravení na rokovania o spravodlivom mieri. Rusko naďalej vedie vojnu,“ napísal Merz.
Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od polnoci z utorka na stredu vyslalo na Ukrajinu viac ako 1560 dronov a 56 rakiet. Útok podľa jeho slov trval prakticky neprestajne 48 hodín. Iba v Kyjeve si nočné údery vyžiadali najmenej 12 mŕtvych a desiatky zranených, uvádza sa v najnovšej bilancii.
Moskva tvrdí, že išlo o odvetné údery zamerané na objekty spojené s armádou a energetické zariadenia, ktoré podporujú ukrajinskú armádu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívny ruský útok dronmi a raketami na Kyjev a uviedol, že Rusko bombardovaním civilistov ukazuje svoju slabosť a neschopnosť ukončiť vojnu.
Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sú najnovšie ruské údery na ukrajinské hlavné mesto dôkazom toho, že Moskva sa vysmieva diplomatickým snahám o ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová na platforme X poznamenala, že v stredu počas rozsiahlych ruských útokov na západ Ukrajiny došlo k narušeniu vzdušného priestoru Moldavska. „Rusko sa neusiluje ukončiť túto vojnu; pokračuje v zabíjaní,“ napísala s tým, že tlak na Moskvu nesmie poľaviť.
Útoky odsúdil aj predseda kanadskej vlády Mark Carney, podľa ktorého išlo o jeden z najväčších ruských útokov dronmi a raketami za posledné štyri roky. V príspevku na sieti X vyjadril podporu Ukrajine a uviedol, že spojenci budú naďalej vyvíjať tlak na Rusko s cieľom ukončiť tento konflikt.