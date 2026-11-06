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Merz: Moslimskí migranti musia prijať zodpovednosť za holokaust

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Na snímke nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Merz v Berlíne privítal medailistov z Makabejských hier 2026.

Autor TASR
Berlín 6. novembra (TASR) - Kancelár Friedrich Merz vyzval moslimských prisťahovalcov, ktorí odmietajú uznať historickú zodpovednosť Nemecka za holokaust, aby opustili krajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Táto historická zodpovednosť našej krajiny sa v rovnakej miere vzťahuje aj na tých, ktorí sem do Nemecka prichádzajú z islamských krajín,“ uviedol Merz na recepcii pre židovských športovcov z Nemecka. „A každý, kto toto nedodrží, musí opustiť našu krajinu,“ doplnil.

Merz v Berlíne privítal medailistov z Makabejských hier 2026. Medzinárodná židovská športová udalosť podobná Olympijským hrám sa každé štyri roky koná v Izraeli. Nemecký tím (Makkabi Deutschland) na nich tento rok získal rekordných 128 medailí a bol najúspešnejším európskym tímom.

Basketbalový tréner kancelárovi povedal, že športovci sa obávajú napadnutia, ak by si na nemeckých uliciach obliekli svoje červené tréningové bundy s Dávidovou hviezdou.

Merz reagoval slovami z prejavu nemeckého prezidenta v Bundestagu v roku 1985 pri príležitosti 40. výročia konca druhej svetovej vojny. Richard von Weizsäcker v ňom vtedy hovoril o zločinoch nacistov a zodpovednosti Nemecka za systematické vyvražďovanie miliónov Židov.

Mladí ľudia nenesú zodpovednosť za to, čo sa vtedy stalo. Nesú však zodpovednosť za to, čo sa z toho v dejinách stane,“ uviedol. Merz tvrdí, že tieto slová považuje za nemenné.

A to platí pre nemeckú spoločnosť ako celok. A dodal by som, vzhľadom na súčasné okolnosti, platí to aj pre prisťahovalcov, ktorí prichádzajú do Nemecka,“ dodal s odkazom na antisemitské zločiny moslimských prisťahovalcov.
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