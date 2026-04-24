< sekcia Zahraničie
Merz na summite na Cypre vystupuje proti zvyšovaniu zadlženia EÚ
Po konzultáciách o rozpočte EÚ sa lídri majú v piatok ešte stretnúť so zástupcami Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie, aby diskutovali o spoločných výzvach.
Autor TASR
Nikózia 24. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v piatok na summite Európskej únie na Cypre vyslovil proti zvyšovaniu zadlženosti spoločenstva v čase, keď lídri EÚ diskutujú o dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 až 2034. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
„Z pohľadu Nemecka je zvýšenie zadlženosti vylúčené a európske dlhopisy na kapitálovom trhu sú tiež vylúčené,“ povedal Merz v piatok v Nikózii.
Hlavným kameňom úrazu pri príprave ďalšieho dlhodobého rozpočtu je podľa DPA otázka, ako financovať ambície EÚ vrátane posilnenia jej klesajúcej konkurencieschopnosti a zlepšenia obranných schopností, keď mnohým z členských krajín chýbajú peniaze po viacerých globálnych krízach.
„Už som svojim kolegom povedal, že si budeme musieť stanoviť nové priority, čo znamená, že budeme musieť znížiť výdavky v niektorých oblastiach,“ uviedol Merz. Mnohí v Únii údajne zdieľajú jeho názor, dodal. „Európa sa musí uspokojiť s peniazmi, ktoré máme,“ doplnil.
Po konzultáciách o rozpočte EÚ sa lídri majú v piatok ešte stretnúť so zástupcami Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie, aby diskutovali o spoločných výzvach.
