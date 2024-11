Merz: Na Trumpa zapôsobí, ak bude Európa silná

Berlín 8. novembra (TASR) - Konzervatívny kandidát na post nemeckého spolkového kancelára Friedrich Merz vyzval vo štvrtok Európu, aby preukázala silu zaujať pevný postoj počas nadchádzajúceho druhého funkčného obdobia novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Toto urobí v Amerike dojem," povedal Merz pre verejnoprávnu stanicu ZDF. Ako zdôraznil, Európa musí hovoriť jedným hlasom.



"Na Donalda Trumpa nezapôsobí slabosť, ale len sila, dokonca až opozícia," podotkol s tým, že toto je podľa neho spôsob, akým by Európa mohla pristupovať k novej vláde vo Washingtone.



Merz ašpiruje na najvyšší politický post v Nemecku po tom, čo sa vláda jeho rivala, sociálnodemokratického úradujúceho kancelára Olafa Scholza tento týždeň rozpadla, konštatuje DPA.



Spolu s ďalšími predstaviteľmi opozície v Nemecku vyzval Scholza, aby čo najskôr zvolal okamžité hlasovanie o dôvere svojej aktuálne už menšinovej vláde a následne vyhlásil predčasné voľby.



Samotný Scholz zatiaľ nástojí na svojom pôvodnom pláne zvolať hlasovanie o dôvere vláde až v januári 2025.



Merz je lídrom konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a zdôrazňuje, že Nemecko musí urobiť viac pre svoju vlastnú bezpečnosť. Obchodnému modelu v štýle lacného dovozu, drahého vývozu a tomu, že necháme Spojené štáty platiť za bezpečnosť, podľa neho v súčasnosti už odzvonilo.



"Nie je to však také dramatické. Potrebujeme sa k tomu prispôsobiť, zvládnuť to a prijať nevyhnutné dôsledky," uzavrel podľa DPA Merz.