Merz nástojí na prímerí na Ukrajine ako podmienky pre rokovania

Berlín 11. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu nástojil na tom, že podmienkou pre rokovanie medzi Moskvou a Kyjevom musí byť vyhlásenie úplného prímeria v bojoch na Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry DPA.



„Od Moskvy očakávame, že pristúpi na prímerie, ktoré umožní skutočné rozhovory,“ uviedol Merz v Berlíne. „Najprv musia zmĺknuť zbrane, potom sa môžu začať rokovania,“ dodal.



Ukrajina s takýmto postupom bez námietok súhlasila, pripomenul. „Keď ruská strana teraz signalizuje pripravenosť na rokovania, je to spočiatku dobré znamenie. Zďaleka to však nestačí,“ upozornil Merz. V podobnom duchu sa v nedeľu vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Ukrajina a jej európski spojenci - Francúzsko, Nemecko, Británia a Poľsko - v sobotu v Kyjeve oznámili, že sa dohodli na bezpodmienečnom 30-dňovom prímerí s platnosťou od pondelka 12. mája. Rusku v prípade odmietnutia pohrozili uvalením ďalších sankcií.



Putin na to reagoval tak, že v noci na nedeľu navrhol uskutočnenie priamych rokovaní s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok 15. mája v Istanbule. Podľa Putina by mali tieto rokovania nadviazať na bod, kde boli v roku 2022 po začiatku vojny zastavené.