Merz navrhne Ženevu ako miesto pre rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou
Francúzsko bude vo štvrtok hostiť ďalšie stretnutie, na ktorom budú zúčastnení rokovať o povojnových bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.
Autor TASR
Berlín 2. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok uviedol, že na štvrtkovom rokovaní približne 30 krajín v rámci tzv. koalície ochotných ohľadom bezpečnostných záruk pre povojnovú Ukrajinu navrhne švajčiarsku Ženevu ako miesto pre rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Ženeva by bola vhodným miestom pre dohodu o prímerí,“ vyhlásil Merz na tlačovej konferencii po boku švajčiarskej prezidentky Karin Kellerovej-Sutterovej. „Pozajtra opäť navrhnem takzvanej koalícii ochotných, aby (do Ženevy) zaslala pozvánky,“ dodal.
Agentúra Reuters pripomína, že koalícia ochotných vytvorená Francúzskom a Spojeným kráľovstvom už mesiace vedie rokovania s cieľom vypracovať plány o tom, ako by mohli jednotlivé krajiny vojensky pomôcť Ukrajine, aby odradili Rusko od prípadného ďalšieho útoku po uzavretí trvalého prímeria.
Francúzsko bude vo štvrtok hostiť ďalšie stretnutie, na ktorom budú zúčastnení rokovať o povojnových bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.
