Merz: Nemci budú proti klimatickej zmene bojovať vývojom technológií

Berlín 18. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz chce posilniť globálne opatrenia na boj s klimatickou zmenou najmä prostredníctvom podpory vývoja moderných technológii. Vyhlásil to v piatok na tzv. letnej tlačovej konferencii o vnútornej a zahraničnej politike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Ak sa staneme klimaticky neutrálnymi len v Nemecku, nebude to mať žiadny význam. Aj keby sme to dosiahli dnes, zajtra sa vo svete nič nezmení,“ upozornil Merz. Pokiaľ chce Nemecko prispieť k riešeniu klimatickej zmeny, musí podľa kancelára prostredníctvom inovácií umožniť pokrok v celom svete.



Spolková vláda pod jeho vedením sa preto zameriava na rozvoj technológií určených na zachytávanie oxidu uhličitého. Podľa Merzových slov by to bolo za predchádzajúcej vlády „ideologicky nemožné“.



Merz tiež pripomenul, že za uplynulých desať rokov bolo po celom svete spálené veľké množstvo fosílnych palív. Posun v tejto oblasti preto podľa neho nie možné dosiahnuť zákazmi a nariadeniami len v Nemecku a Európe.