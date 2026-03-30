Merz: Nemecko a Sýria spolupracujú na návrate Sýrčanov do vlasti
Autor TASR
Berlín 30. marca (TASR) - V nasledujúcich troch rokoch by sa 80 percent z viac než 900.000 sýrskych štátnych príslušníkov žijúcich v Nemecku malo vrátiť do vlasti. V pondelok to po stretnutí s dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Spoločne pracujeme na tom, aby bolo viac Sýrčanov schopných vrátiť sa do svojej vlasti,“ povedal Merz na tlačovej konferencii. So Šarom sa podľa neho zhodli na tom, že v nasledujúcich troch rokoch, by sa malo približne 80 percent Sýrčanov vrátiť z Nemecka do Sýrie.
Sýrčania, ktorí budú chcieť zostať v Nemecku a sú dobre integrovaní, budú môcť zostať, dodal Merz.
Sýria podľa slov dočasného prezidenta pracuje „s priateľmi v nemeckej vláde, s cieľom zriadiť model 'okružnej' migrácie“. Takýto model by „umožnil Sýrčanom prispieť k rekonštrukcii svojej domoviny bez toho, aby sa vzdali stability a životov, ktoré si tu vybudovali - pre tých, ktorí tu chcú zostať,“ objasnil Šara.
Kancelár tvrdí, že Nemecko chce podporiť rekonštrukciu v Sýrii po dlhoročnej občianskej vojne, pričom delegácia nemeckej vlády práve z tohto dôvodu v nasledujúcich dňoch odcestuje do tejto krajiny na Blízkom východe.
Merz na stretnutí so Šarom poznamenal, že mnoho spoločných projektov Berlína a Damasku bude závisieť od toho, či sa Sýrii podarí vybudovať „štát riadený zásadami právneho štátu“. „Po našom stretnutí som presvedčený, že toto sa dá dosiahnuť v Sýrii,“ dodal.
V Nemecku žije viac ako milión Sýrčanov, z ktorých mnohí prišli do krajiny v čase najväčšieho prílevu migrantov v rokoch 2015-2016.
Šaru v pondelok v Berlíne prijal aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Počas svojej návštevy v Nemecku sa dočasný sýrsky prezident stretne aj s predstaviteľmi podnikateľskej sféry.
