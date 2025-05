Kancelár Merz: Nemecko bude naďalej podporovať Ukrajinu

Berlín 14. mája (TASR) - Nový nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz v stredu potvrdil, že jeho koaličná vláda bude pokračovať vo výraznej podpore Kyjeva, Nemecko sa však podľa neho nestane jednou zo strán konfliktu na Ukrajine. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



„Jedna vec je jasná: nie sme jednou zo strán vojny a ani sa ňou nestaneme,“ povedal Merz vo svojom prvom riadnom vystúpení pred poslancami Spolkového snemu od minulotýždňového nástupu do úradu. „Nie sme však ani nezúčastnenou treťou stranou, ani takpovediac neutrálnym sprostredkovateľom medzi oboma stranami,“ upozornil.



Merz ďalej podľa DPA podotkol, že netreba pochybovať o bezpodmienečnej podpore Ukrajiny zo strany Nemecka a že všetky pokusy Ruska spôsobiť rozkol medzi európskymi spojencami narazia na ich odhodlanosť, jednotu a pripravenosť na obranu.



Merz partnerom a priateľom podľa vlastných slov ponúkne spoľahlivú a predvídateľnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá bude slúžiť silnej Európe a bude sa riadiť spoločnými záujmami a európskymi hodnotami.



Ako podotkol, v rozhovoroch s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine sa bude zasadzovať za transatlantickú jednotu. „Je mimoriadne dôležité, aby sa politický Západ nenechal rozdeliť,“ zdôraznil s tým, že bude preto „naďalej vynakladať maximálne úsilie na zabezpečenie čo najväčšej jednoty medzi európskymi a americkými partnermi.“



Jeho vyjadrenia prichádzajú po obrate v zahraničnej politike USA, ktorý vyvolal obavy, že administratíva Donalda Trumpa by mohla urobiť ústupky Rusku v mierových rokovaniach s Ukrajinou, pripomína DPA. Doteraz boli európski spojenci Washingtonu v rozhovoroch medzi USA a Ruskom, ktoré inicioval Trump, do značnej miery odsunutí na vedľajšiu koľaj. Merz zdôraznil, že Ukrajinu nemožno nútiť k súhlasu s mierovou dohodou proti jej vôli.



„Dúfame a všetci tvrdo pracujeme na tom, aby tento jasný postoj zaujali nielen všetci v Európe, ale aj naši americkí partneri,“ povedal.



Zároveň sa však Merz Trumpovi poďakoval za podporu spoločnému návrhu Nemecka, Francúzska, Poľska a Británie na bezpodmienečné 30-dňové prímerie v bojoch na Ukrajine. Takéto prímerie môže pripraviť cestu mierovým rokovaniam, dodal spolkový kancelár.