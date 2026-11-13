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Merz: Nemecko bude súčasťou delegácie na rokovaniach o Ukrajine

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Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Účasť Nemecka v prípadnej európskej delegácii označil za samozrejmosť.

Autor TASR
Dublin 13. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že Európa nemusí s Ruskom diskutovať o novom bezpečnostnom usporiadaní. Zároveň oznámil, že Nemecko sa zúčastní na ďalšom kole mierových rokovaní o vojne na Ukrajine a bude súčasťou európskej delegácie, píše z írskeho Dublinu osobitný spravodajca TASR.

„Rusko chce hovoriť o otázkach európskej bezpečnostnej architektúry. Nemusíme o nej diskutovať, už existuje,“ povedal Merz na tlačovej konferencii. Účasť Nemecka v prípadnej európskej delegácii označil za samozrejmosť.

Vyjadrenia nemeckého kancelára zazneli počas neformálneho summitu lídrov členských krajín EÚ v Dubline, kde sa diskutuje o tom, kto a akým spôsobom bude zastupovať Európu na prípadných mierových rokovaniach o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Postoje členských štátov sa v tejto otázke výrazne líšia. Viaceré krajiny sa však zhodujú, že otázku treba vyriešiť čo najskôr a že Európa musí postupovať koordinovane a jednotne.
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