Merz: Berlín je pripravený podporovať Kyjev vojensky ešte mnoho rokov

Berlín 13. mája (TASR) - Nemecko bude v prípade potreby a pokračovania vojny podporovať Ukrajinu vojensky ešte mnoho rokov, vyhlásil v utorok spolkový kancelár Friedrich Merz. Nikto v Európe nie je podľa neho pripravený akceptovať, že sa hranice na kontinente menia vojenskou silou, a preto neradno podceňovať odhodlanie európskych lídrov. Rusku takisto pohrozil výrazným sprísnením sankcií EÚ, ak tento týždeň nedôjde k skutočnému pokroku k mieru na Ukrajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Merz na spoločnej tlačovej konferencii s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom v Berlíne vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa vo štvrtok v tureckom Istanbule stretol s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a rokoval s ním o prímerí a mieri. Privítal, že Zelenskyj s týmto už vopred súhlasil a tiež ocenil jeho odvahu, že je ochotný osobne sa zúčastniť na rokovaniach „aj napriek extrémne ťažkým podmienkam“.



„Teraz je skutočne na Putinovi, aby túto ponuku na rokovania prijal a súhlasil s prímerím. Loptička je jednoznačne na strane Ruska,“ podotkol spolkový kancelár.



Avšak v prípade, že ruská vláda so zastavením bojov či rozhovormi nebude súhlasiť, Európska únia je podľa Merza pripravená uvaliť na Rusko ďalšie sankcie zamerané na energetický a finančný sektor.



Merz trvá na tom, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť. „A preto poskytujeme aj vojenskú pomoc a ak to bude potrebné, budeme Ukrajinu vojensky podporovať ešte mnoho rokov, ak sa táto vojna nezastaví," prisľúbil Merz.



„Nikto z nás nie je pripravený akceptovať, že vojenská sila zmení hranice v Európe. Ak to dovolíme, budeme svedkami ďalšej vojenskej agresie voči iným európskym krajinám,“ varoval.