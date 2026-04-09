Merz: Nemecko obnovilo rokovania s Iránom
Autor TASR
Berlín 9. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok oznámil, že jeho vláda obnovila rokovania s Iránom s cieľom prispieť k dosiahnutiu mieru na Blízkom východe. Stalo sa tak po uzavretí krehkého prímeria medzi Teheránom a Washingtonom, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
„Po dlhom období ticha, na ktoré sme mali vážne dôvody, teraz ako vláda obnovujeme rokovania s Teheránom,“ povedal Merz novinárom. Zdôraznil, že Nemecko bude postupovať v koordinácii so Spojenými štátmi a európskymi spojencami.
Merz ďalej varoval, že pokračujúce izraelské útoky v Libanone by mohli ohroziť očakávané mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom v pakistanskom Islamabade. „Situáciu v južnom Libanone vnímame s mimoriadnymi obavami. Závažnosť, s akou Izrael vedie vojnu v tejto oblasti, by mohla spôsobiť zlyhanie celého mierového procesu, a to sa nesmie stať,“ vyhlásil.
Nemecký kancelár už v stredu ráno prímerie medzi Washingtonom a Teheránom privítal a uviedol, že Nemecko je pripravené primeraným spôsobom prispieť k zabezpečeniu slobodnej plavby v Hormuzskom prielive.
