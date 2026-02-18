< sekcia Zahraničie
Merz: Nemecko potrebuje iný typ stíhačiek ako Francúzsko
Merz sa predtým zaviazal, že rozhodnutie o budúcnosti FCAS padne do konca minulého roka, avšak nakoniec ho odložil.
Autor TASR
Berlín 18. februára (TASR) - Nemecký kancelár v stredu zverejnenom rozhovore vyhlásil, že Nemecko potrebuje iný typ stíhačiek ako Francúzsko. Podľa agentúry AFP tým naznačil, že Berlín môže vystúpiť zo spoločného projektu vývoja stíhačiek Future Combat Aircraft System (FCAS), informuje TASR.
„Francúzi potrebujú v ďalšej generácii stíhačiek lietadlo schopné niesť jadrové zbrane a operovať z lietadlovej lode. To nie je to, čo momentálne potrebujeme v nemeckej armáde,“ povedal Merz v politicko-analytickom podcaste Machtwechsel.
Program FCAS spustili v roku 2017 s cieľom nahradiť stíhačky Rafale používané Francúzskom a Eurofighter v letkách Nemecka a Španielska. Vývoj narušil spor medzi výrobcom stíhačiek Rafale spoločnosťou Dassault Aviation a firmou Airbus, kto bude hlavný zodpovedný za vývoj novej stíhačky (tzv. NGF – New Generation Fighter).
Merz sa predtým zaviazal, že rozhodnutie o budúcnosti FCAS padne do konca minulého roka, avšak nakoniec ho odložil. Francúzsko naďalej trvá na tom, že projekt je realizovateľný.
Šéf nemeckej vlády v podcaste uviedol, že Paríž a Berlín sa „nezhodujú na špecifikáciách a profiloch“ typu lietadla, ktoré potrebujú. „Otázka teraz znie: máme silu a vôľu postaviť dve lietadlá pre tieto dva odlišné profily požiadaviek, alebo len jedno?“ povedal.
Ak sa tento problém nevyrieši, Nemecko podľa neho „nebude môcť v projekte pokračovať“. Zdôraznil, že v Európe sú aj iné krajiny pripravené spolupracovať s Berlínom.
