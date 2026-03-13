Merz: Nemecko sa nechce zapájať do vojny na Blízkom východe
Autor TASR
Oslo 13. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok uviedol, že v súčasnosti nevidí potrebu medzinárodného vojenského zásahu v Hormuzskom prielive na ochranu obchodnej lodnej dopravy. Zdôraznil tiež, že Berlín sa nechce zapájať do vojny s Iránom, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
„V súčasnej situácii nevidím dôvod zvažovať vojenskú ochranu námorných ciest,“ povedal Merz o potenciálnej misii v Hormuzskom prielive počas návštevy Nórska po boku premiéra Jonasa Gahra Störeho. Zároveň pripomenul pretrvávajúce obavy, že Spojené štáty nemajú stratégiu pre ukončenie vojny, ktorú začali spolu s Izraelom.
Hormuzský prieliv je kľúčovým miestom pre globálne dodávky ropy, ktoré Irán fakticky zablokoval v reakcii na americko-izraelskú operáciu spustenú 28. februára. „Dovoľte mi to ešte raz vyjasniť, Nemecko nie je súčasťou tejto vojny a nechceme byť jej súčasťou,“ zdôraznil kancelár. „Vzhľadom na to sa všetky naše snahy sústredia na ukončenie vojny. A presne to je to, o čom rokujeme s vládou USA aj Izraela,“ vysvetlil Merz.
Störe takisto povedal, že aktuálne neexistujú žiadne plány na vojenskú operáciu v Hormuzskom prielive. Myšlienku armádnej operácie presadzuje hlavne francúzsky prezident Emmanuel Macron, pripomína DPA.
