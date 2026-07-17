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Merz: Nemecko sa zúčastní na francúzskom jadrovom cvičení
Skutočnosť, že Nemecko a Francúzsko stoja v týchto zložitých časoch pevne pri sebe, má pre obidve krajiny neoceniteľnú hodnotu, pripomenula DPA.
Autor TASR
Brühl 17. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz prisľúbil francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi úzke partnerstvo. Priateľstvo s Francúzskom a spoločný záväzok voči zjednotenej Európe tvoria jadro nemeckej zahraničnej politiky, vyhlásil v piatok na záver francúzsko-nemeckého vládneho rokovania v meste Brühl neďaleko Kolína nad Rýnom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
„Počítame s vami a vy môžete počítať s nami. Môžete sa na nás spoľahnúť,“ povedal Merz.
Skutočnosť, že Nemecko a Francúzsko stoja v týchto zložitých časoch pevne pri sebe, má pre obidve krajiny neoceniteľnú hodnotu, pripomenula DPA. Merz zdôraznil, že z hľadiska bezpečnosti zohráva kľúčovú úlohu spoločná podpora Ukrajiny a že v tejto podpore sa bude rozhodne pokračovať. „Naším cieľom je mier, ktorý zachová suverenitu Ukrajiny a bezpečnosť Európy,“ uviedol nemecký kancelár.
Spolkový kancelár poukázal súčasne na to, že Nemecko a Francúzsko prehlbujú spoluprácu v oblasti jadrovej obrany. „Začíname novú spoločnú cestu v otázke odstrašovania,“ vyhlásil Merz. Na sociálnej sieti X napísal, že „do konca tohto roka sa zúčastníme (Nemecko) na jadrovom cvičení francúzskych ozbrojených síl“.
Stíhačky Rafale a Eurofighter sa už vo štvrtok zúčastnili na cvičení menšieho rozsahu, ktoré symbolizovalo praktický začiatok jadrovej spolupráce, napísala v tejto súvislosti DPA. Vo francúzskom vzdušnom priestore ich za letu doplnilo palivom francúzske tankovacie lietadlo, pričom celá operácia trvala necelé dve hodiny.
Už v roku 2020, počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa, presadzoval Macron väčšiu európsku suverenitu v oblasti hospodárstva a obrany, pripomenula nemecká agentúra. Spojencom v Európskej únii ponúkol rokovania o európskom jadrovom odstrašovaní založenom na francúzskom nukleárnom arzenáli.
Vtedajšia spolková kancelárka Angela Merkelová o tom však nechcela ani počuť. Jej nástupca Olaf Scholz prejavil rovnako len malý záujem. Naproti tomu súčasný nemecký kancelár Friedrich Merz už počas predvolebnej kampane sympatizoval s touto myšlienkou šéfa Elyzejského paláca a po nástupe do úradu deklaroval pripravenosť o nej rokovať, poznamenala DPA.
„Počítame s vami a vy môžete počítať s nami. Môžete sa na nás spoľahnúť,“ povedal Merz.
Skutočnosť, že Nemecko a Francúzsko stoja v týchto zložitých časoch pevne pri sebe, má pre obidve krajiny neoceniteľnú hodnotu, pripomenula DPA. Merz zdôraznil, že z hľadiska bezpečnosti zohráva kľúčovú úlohu spoločná podpora Ukrajiny a že v tejto podpore sa bude rozhodne pokračovať. „Naším cieľom je mier, ktorý zachová suverenitu Ukrajiny a bezpečnosť Európy,“ uviedol nemecký kancelár.
Spolkový kancelár poukázal súčasne na to, že Nemecko a Francúzsko prehlbujú spoluprácu v oblasti jadrovej obrany. „Začíname novú spoločnú cestu v otázke odstrašovania,“ vyhlásil Merz. Na sociálnej sieti X napísal, že „do konca tohto roka sa zúčastníme (Nemecko) na jadrovom cvičení francúzskych ozbrojených síl“.
Stíhačky Rafale a Eurofighter sa už vo štvrtok zúčastnili na cvičení menšieho rozsahu, ktoré symbolizovalo praktický začiatok jadrovej spolupráce, napísala v tejto súvislosti DPA. Vo francúzskom vzdušnom priestore ich za letu doplnilo palivom francúzske tankovacie lietadlo, pričom celá operácia trvala necelé dve hodiny.
Už v roku 2020, počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa, presadzoval Macron väčšiu európsku suverenitu v oblasti hospodárstva a obrany, pripomenula nemecká agentúra. Spojencom v Európskej únii ponúkol rokovania o európskom jadrovom odstrašovaní založenom na francúzskom nukleárnom arzenáli.
Vtedajšia spolková kancelárka Angela Merkelová o tom však nechcela ani počuť. Jej nástupca Olaf Scholz prejavil rovnako len malý záujem. Naproti tomu súčasný nemecký kancelár Friedrich Merz už počas predvolebnej kampane sympatizoval s touto myšlienkou šéfa Elyzejského paláca a po nástupe do úradu deklaroval pripravenosť o nej rokovať, poznamenala DPA.