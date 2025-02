Merz: Netanjahu by mal navštíviť Nemecko napriek zatykaču ICC

Berlín 24. februára (TASR) - Šéf nemeckého konzervatívneho bloku CDU/CSU a kandidát na post spolkového kancelára Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že zabezpečí, aby izraelský premiér Benjamin Netanjahu "mohol prísť na návštevu" do Nemecka. Na izraelského predsedu vlády je vydaný zatykač Medzinárodným trestným súdom (ICC) pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Líder bloku CDU/CSU, ktorý zvíťazil vo víkendových voľbách do Spolkového snemu, na tlačovej konferencii v Berlíne uviedol, že hovoril s Netanjahuom. "Povedal som mu, že by sme mali stretnúť, čo najskôr po zostavení vlády," vyhlásil Merz. "V prípade, že sa (Netanjahu) rozhodne navštíviť Nemecko, som sa zaviazal, že nájdem spôsob, ako aby mohol do Nemecka prísť a zas z neho odísť bez zatknutia," povedal Merz. Podľa šéfa bloku je "úplne absurdné", aby izraelský premiér nemohol navštíviť Nemecko, píše AFP.



Netanjahuov úrad oznámil, že Merzovi zablahoželal k výsledku volieb a že víťaz pozval premiéra na návštevu. "Merz poďakoval premiérovi za jeho telefonát a povedal, že ho pozve na oficiálnu návštevu Nemecka, čím otvorene odmietol škandalózne rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu, ktorý označil premiéra za vojnového zločinca," dodal úrad podľa AFP.



ICC vydal v novembri zatýkacie rozkazy na Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a zosnulého vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas Muhammada Dajfa. Súd k tomu pristúpil pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, ku ktorým údajne došlo počas vojny v Pásme Gazy.



Nemeckí predstavitelia sa však vyhýbali vyjadreniu, či budú konať v súlade so zatykačom. Odvolávali sa na "veľkú zodpovednosť Nemecka voči Izraelu" v dôsledku holokaustu, pripomína agentúra AFP.