Merz neuspel v prvom kole hlasovania v Bundestagu

Berlín 6. mája (TASR) - Predseda nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz neuspel v utorok v prvom kole hlasovania v Spolkovom sneme (Bundestagu), ktorý ho mal potvrdiť do funkcie spolkového kancelára. V tajnom hlasovaní získal 310 hlasov, na zvolenie mu teda chýbalo šesť hlasov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Koalícia CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD) má v Bundestagu 328 mandátov. Ako informovala agentúra AFP, 307 poslancov hlasovalo proti Merzovi. Koaličné strany teraz budú podľa agentúry AP rokovať o ďalšom postupe.



Ako upozorňuje DPA, dosiaľ sa nikdy nestalo, aby po úspešných koaličných rokovaniach Spolkový snem nepotvrdil dohodnutého kandidáta na kancelára. Odchádzajúci kancelár Olaf Scholz z SPD, ktorý absolvoval rozlúčkovú ceremóniu v pondelok večer, tak nečakane zatiaľ ostáva vo funkcii, a to až do oficiálneho vymenovania nového šéfa vlády.



Podľa nemeckej ústavy má Bundestag 14 dní na zvolenie kancelára s absolútnou väčšinou hlasov, teda nadpolovičnou väčšinou hlasov v sneme. Počas spomínaného dvojtýždňového obdobia sa môže uskutočniť ústavou neobmedzené množstvo hlasovaní o rôznych kandidátoch, pričom sa o schválenie môžu uchádzať aj opakovanie. Po uplynutí tohto obdobia stačí na zvolenie kancelára už aj jednoduchá väčšina, teda väčšina hlasov prítomných poslancov. Prezident má v tomto prípade sedem dní na vymenovanie kancelára, avšak môže sa rozhodnúť aj rozpustiť Spolkový snem a vyhlásiť predčasné voľby.