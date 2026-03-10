< sekcia Zahraničie
Merz nevidí žiadny plán na ukončenie vojny proti Iránu
Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa sa vojna čoskoro skončí, ale nevylúčil zosilnenie útokov USA, ak by Irán blokoval dopravu cez Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Berlín 10. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyjadril obavy z budúceho vývoja a eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Podľa vlastných slov v súčasnosti nevidí žiadny spoločný plán Spojených štátov a Izraela na „rýchle a presvedčivé ukončenie“ vojny proti Iránu. Kritizoval zároveň plán izraelskej vlády vybudovať novú židovskú osadu na Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
„Spojené štáty a Izrael vedú vojnu proti Iránu už viac ako týždeň. Máme mnoho spoločných cieľov, ale s každým dňom vojny vzniká viac otázok,“ povedal Merz. „Zvlášť nás znepokojuje, že zrejme neexistuje spoločný plán, ako túto vojnu rýchlo a presvedčivo ukončiť,“ vyhlásil nemecký kancelár na tlačovej konferencii po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom.
Merz deklaroval, že v záujme Berlína nie je narušenie územnej celistvosti, štátnosti ani ekonomickej životaschopnosti Iránu. Vojenská kampaň podľa neho nesmie viesť k „scenáru, aký sme videli v Líbyi, Iraku alebo iných štátoch v regióne“. Pripomenul, že situácia na Blízkom východe má dopad na bezpečnosť v Európe, dodávky energií a migráciu.
„Svet potrebuje stabilný, životaschopný Irán ako súčasť regionálneho mierového usporiadania a bezpečnostného poriadku, v ktorom nie je ohrozený ani Izrael, ani iní partneri a v ktorom Teherán upustí od svojich jadrových ambícií a zriekne sa terorizmu,“ vyhlásil Merz
Nemecký kancelár sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k plánu izraelskej vlády na výstavbu novej židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu v oblasti E1. Plán kritizoval s tým, že v prípade realizácie ešte viac skomplikuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.
Sporná lokalita E1 dlhodobo vyvoláva obavy - po výstavbe židovskej osady by fakticky rozdelila Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom, kde dočasne sídli palestínska vláda. Merz upozornil, že zo strany Izraela ide o „anektačné praktiky“ a vyzval európskych partnerov, aby mali v tejto veci jednotný postoj.
