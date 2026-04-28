Merz nevie, o čom hovorí, reagoval Trump na jeho slová o vojne v Iráne
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merza za jeho vyjadrenia o vojne v Iráne. Merz okrem iného vyhlásil, že Spojené štáty sú „ponižované“ Iránom v rokovaniach o ukončení vojny. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Iránci zjavne vyjednávajú veľmi šikovne - alebo jednoducho veľmi šikovne nevyjednávajú... Celý národ je ponižovaný iránskym vedením,“ povedal nemecký líder v pondelok počas návštevy gymnázia v meste Marsberg, keď komentoval v súčasnosti pozastavené rokovania medzi Iránom a USA.
„Nemecký kancelár Friedrich Merz si myslí, že je v poriadku, ak Irán vlastní jadrovú zbraň. Nevie, o čom hovorí!“ napísal v reakcii Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social, pričom nekorektne interpretoval Merzov postoj. Spolkový kancelár totiž podľa Reuters zastáva názor, že Irán nikdy nesmie získať jadrovú zbraň.
Merz v pondelok taktiež vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty nemajú stratégiu ukončenia vojny proti Iránu. Tento konflikt má podľa neho priamy vplyv na hospodárstvo Nemecka.
Vyjadrenia nemeckého kancelára iba podčiarkli rozpory medzi Washingtonom a jeho európskymi spojencami v NATO, poznamenala agentúra Reuters. Trump v poslednom čase opakovane kritizuje krajiny NATO za ich neochotu zapojiť sa do vojny s Iránom a tiež vyhlásil, že zvažuje vystúpenie z Aliancie, ktorú označil za papierového tigra.
