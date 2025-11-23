< sekcia Zahraničie
Merz nie je presvedčený o dosiahnutí dohody na Trumpovom pláne
Vo švajčiarskej Ženeve medzitým prebiehajú rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu.
Autor TASR
Johannesburg 23. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu uviedol, že je „skeptický“ ohľadne otázky, či sa podarí dosiahnuť dohodu na 28-bodovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine do štvrtka 27. novembra. Takúto lehotu totiž Trump stanovil Kyjevu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Zatiaľ nie som presvedčený o tom, že riešenia, ktoré si želá prezident Trump, sa dosiahnu v priebehu najbližších dní,“ povedal Merz na summite krajín skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu. Zároveň dodal, že je „skeptický, či je takýto výsledok vzhľadom na súčasné rozdiely možný“.
Vo švajčiarskej Ženeve medzitým prebiehajú rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu. USA tento plán vo štvrtok predstavili Kyjevu. Jeho znenie zverejnili svetové médiá a okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
V Ženeve sa zišli predstavitelia Británie, Francúzska a Nemecka i Ukrajiny. Americkú stranu by podľa správ médií mali zastupovať minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff. Do Ženevy v sobotu pricestoval tajomník amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu v tejto súvislosti uviedla, že akýkoľvek dôveryhodný a udržateľný mierový plán by mal predovšetkým zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu, pričom by nemal zasievať semená budúceho konfliktu.
