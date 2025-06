Merz obhajoval migračnú politiku vlády

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok obhajoval rozhodnutie vlády odmietať žiadateľov o azyl na hraniciach krajiny, ktoré správny súd v Berlíne v pondelok označil za nezákonné. Podľa Merza malo toto opatrenie zabezpečiť ochranu verejnej bezpečnosti, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Na utorkovom stretnutí predstaviteľov samospráv v Berlíne Merz trval na tom, že pokračovať v odmietaní žiadateľov o azyl je legálne, kým sa vláda pokúsi právne napadnúť rozhodnutie súdu. „Urobíme to, aby sme ochránili verejnú bezpečnosť a poriadok v našej krajine a zabránili zahlteniu miest a obcí,“ vyhlásil Merz.



Nemecký kancelár pripustil, že pondelkový verdikt by mohol „trochu obmedziť náš manévrovací priestor“, no zdôraznil, že rozhodnutie je „predbežné“.



Merz dodal, že migračná politika jeho vlády sa bude vykonávať v rámci platného európskeho práva. Zdôraznil, že tieto opatrenia sú dočasné, kým sa výrazne nezlepší bezpečnosť na vonkajších hraniciach Európskej únie.



Berlínsky súd v pondelok vyniesol rozsudok v prospech troch Somálčanov, ktorých úrady vrátili do Poľska 9. mája z pohraničného mesta Frankfurt nad Odrou. Podľa súdu mali úrady vo veci postupovať v súlade s EÚ v rámci dublinskej dohody pre azylové prípady, na základe ktorej polícia nemôže odmietnuť žiadateľov o azyl na hranici. Úrady krajiny musia spustiť návratový proces, aby ich mohli odovzdať späť do krajiny, kde prvýkrát vstúpili na územie EÚ.



Súd uviedol, že dublinská dohoda sa musí uplatňovať v každom prípade, hoci spresnil, že toto rozhodnutie neudeľuje migrantom povolenie na vstup do Nemecka, keďže vykonanie návratového postupu by malo byť možné na mieste prekročenia hranice.