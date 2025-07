Merz ocenil muničnú iniciatívu ČR, podľa Fialu na ňu Nemecko prispelo

Praha/Berlín 22. júla (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz ocenil českú muničnú iniciatívu, ktorá je podľa neho príkladnou pomocou Ukrajine. Podľa českého premiéra Petra Fialu sa na utorkovom stretnutí v Berlíne zhodli na tom, že je potrebné pokračovať v zaisťovaní plynulých dodávok vojenského vybavenia na Ukrajinu, aby sa proti Rusku mohla účinne brániť. Politici tiež vyzdvihli vzájomné vzťahy krajín, podľa Fialu sú najpevnejšie v histórii, informuje spravodajkyňa TASR.



Merz označil Čechov za blízkych partnerov a priateľov a podotkol, že vzhľadom na spoločnú históriu krajín to nie je samozrejmosť. Za kľúčovú v bilaterálnych vzťahoch krajín, ale aj na európskej úrovni považuje bezpečnosť. „Politická situácia zostáva na východnom krídle NATO extrémne napätá. Agresívna vojna Ruska voči Ukrajine pokračuje. Česi rovnako ako Nemci pochopili, že si to vyžaduje rozhodnú odpoveď,“ povedal kancelár.



Českú muničnú iniciatívu označil za príkladnú pomoc Ukrajine a Česku sa poďakoval za ochotu chopiť sa tohto projektu. „Spoločne zvyšujeme tlak na Rusko, naposledy pomocou 18. sankčného balíčka, ktorý, vďakabohu, vstúpil do platnosti,“ podotkol.



Dodal, že intenzívnejšej ekonomickej spolupráci medzi Českom a Nemeckom by pomohlo zlepšenie dopravného spojenia medzi krajinami. S tým súhlasil aj Fiala a podotkol, že česká vláda nedávno schválila návrh výstavby Krušnohorského tunela medzi ČR a Nemeckom, ktorý by mal cestu vlakom medzi Prahou a Berlínom skrátiť zo súčasných štyroch hodín na dve. Tunel bude pre osobnú dopravu navrhnutý na rýchlosť 200 kilometrov za hodinu.



Fiala označil Nemecko za strategického partnera. „Naše vzťahy sú pevnejšie než kedykoľvek predtým, sú založené na dôvere, otvorenom dialógu a spoločnom záujme o stabilnú a prosperujúcu Európu,“ podotkol český premiér.



Privítal, že Nemecko prevzalo väčšiu zodpovednosť za obranu Európy. „S pánom kancelárom sme sa zhodli, že je potrebné pokračovať v spoločnom úsilí pri podpore Ukrajiny a zaistení plynulých dodávok vojenského vybavenia, aby Ukrajina mohla pokračovať vo svojom statočnom boji. Chcel by som veľmi oceniť a poďakovať sa Nemecku za jeho príspevok do našej muničnej iniciatívy, ktorý je skutočne veľmi významný,“ zdôraznil.



Za kľúčovú tému Fiala považuje aj boj s nelegálnou migráciou. Ak štáty EÚ nenájdu účinné riešenie na európskej úrovni, dôsledkom podľa neho bude obnova kontrol na hraniciach jednotlivých štátov vnútri schengenu, čo môže zhoršiť vzťahy. „Pre zavedenie kontrol na nemeckých hraniciach máme určité pochopenie... Ale asi sa zhodneme, že dlhodobé riešenie nespočíva je v kontrolách, ale v nájdení účinného európskeho riešenia,“ dodal Fiala.