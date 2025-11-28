< sekcia Zahraničie
Merz odkázal USA: Migračná politika je vnútornou záležitosťou Nemecka
Nemecký kancelár štvrtkovými vyjadreniami reagoval na smernicu amerického rezortu diplomacie, ktorá bola zverejnená minulý týždeň na platforme X.
Autor TASR
Berlín 27. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok odmietol akékoľvek zasahovanie Spojených štátov do migračnej politiky Nemecka. Reagoval na minulotýždňovú smernicu amerického ministerstva zahraničných vecí ohľadom prísnejšej regulácie prisťahovalectva v západných krajinách. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
„Nepotrebujeme pokarhania zvonku... Migračná politika je naša záležitosť a rozhodujeme o nej podľa vlastného uváženia,“ uviedol Merz. „A my v Nemeckej spolkovej republike sme od vzniku tejto vlády na správnej ceste,“ dodal kancelár.
DPA pripomína, že Merzova vláda v porovnaní so svojimi predchodcami kladie dôraz na prísnejšiu migračnú politiku.
Washington v smernici nariadil americkým úradníkom, aby vlády západných krajín vyzvali na „prijatie rozhodných opatrení na ochranu občanov pred nebezpečenstvami masovej migrácie“.
„Masová migrácia predstavuje existenciálnu hrozbu pre západnú civilizáciu a podkopáva stabilitu kľúčových amerických spojencov,“ uviedlo ministerstvo v príspevku.
Svojim diplomatom v zahraničí nariadilo, aby podávali správy o vládnych opatreniach, „ktoré trestajú občanov namietajúcich proti pokračujúcej masovej migrácii“.
