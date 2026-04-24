< sekcia Zahraničie
Merz odmieta okamžitý vstup Ukrajiny do EÚ
Ukrajina by chcela vstúpiť do Európskej únie už v roku 2027.
Autor TASR
Nikózia 24. apríla (TASR) - Všetkým je jasné, že nie je možné, aby Ukrajina vstúpila do EÚ okamžite, vyhlásil v piatok po dvojdňovom summite Európskej rady na Cypre nemecký kancelár Friedrich Merz. Vyslovil sa však za to, aby sa Ukrajina užšie integrovala do inštitúcii EÚ, a to aj možnou účasťou na zasadnutiach lídrov členských štátov alebo na stretnutiach v Európskom parlamente a Európskej komisii, v každom prípade ale bez práva hlasovať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ukrajina by chcela vstúpiť do Európskej únie už v roku 2027. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že jeho krajina na to technicky pripravená bude. Pokroku v otázke pristúpenia dlhodobo bráni maďarský premiér Viktor Orbán, avšak jeho porážka v nedávnych voľbách podľa AFP vzbudila nádej, že vec sa môže posunúť o krok ďalej.
Lídri krajín EÚ vo všeobecnosti podporujú, aby Únia otvorila v rámci prístupového procesu s Ukrajinou prvý z celkom šiestich vyjednávacích blokov, tzv. klastrov. Členské štáty ale nie sú veľmi ochotné proces prijatia Ukrajiny do svojich radov urýchliť.
Niektorých predstaviteľov to podľa AFP vedie k tomu, aby medzičasom navrhovali možné prechodné výhody pre Kyjev. „Chcem tiež umožniť užšiu integráciu do európskych inštitúcií, napríklad prostredníctvom účasti na zasadnutiach Európskej rady bez hlasovacieho práva,“ povedal Merz po summite, na ktorom sa zúčastnil aj Zelenskyj.
Ukrajinský prezident krátko pred zasadnutím Európskej rady na Cypre trval na tom, že Ukrajina nepotrebuje akési „symbolické členstvo v EÚ“. „Bránime spoločné európske hodnoty. Verím, že si zaslúžime plnoprávne členstvo v EÚ,“ povedal Zelenskyj novinárom. Podľa Merza by „predprístupový proces“ mohol predstavovať most k neskoršiemu plnému členstvu.
Ukrajina považuje pristúpenie k EÚ za kľúčové pre svoju bezpečnosť a budúcu obnovu. Okrem nej sa o vstup snaží ešte niekoľko ďalších štátov. Z nich majú k členstvu najbližšie Čierna Hora a Albánsko.
Predseda Európskej rady António Costa, ktorý v tejto pozícii vedie summity lídrov EÚ, vyhlásil, že Ukrajina podnikla aj napriek prebiehajúcej vojne s Ruskom naozaj pôsobivý pokrok v oblasti reforiem. Rokovania o členstve sú ale podľa neho dlhé a je to veľmi ťažký proces. „Nemôžeme sa snažiť stanovovať umelé termíny - hovoriť, že to bude o tri mesiace alebo o desať rokov,“ zdôraznil s tým, že sa treba snažiť, aby to bolo čo najskôr.
