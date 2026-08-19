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Merz odsúdil vyjadrenia Ben Gvira o zabíjaní Palestínčanov
Berlín zároveň odsúdil izraelské plány pre rozširovanie osád na Západnom brehu Jordánu, pretože to ohrozuje dvojštátne riešenie.
Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu odsúdil vyjadrenia izraelského ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben Gvira, podľa ktorého by mal Izrael zabiť každú noc 30 až 40 Palestínčanov, uviedol hovorca nemeckej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Kancelár dôrazne odsudzuje nehumánne výzvy ministra Ben Gvira, ktoré porušujú medzinárodné právo,“ povedal hovorca, pričom vyjadrenia označil za „neprijateľné“.
Ben Gvir svoju výzvu vyslovil v podcaste niekdajšieho gazského rukojemníka Roma Braslavského, zverejnenom v sobotu večer. V Nemecku si jeho slová vyslúžili kritiku, a to aj napriek tomu, že krajina patrí k verným medzinárodným spojencom Izraela.
Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil v televíznom rozhovore v utorok zdôraznil, že vyjadrenia Ben Gvira „musia mať následky“ a že sa rokuje o sankciách na úrovni Európskej únie.
Berlín zároveň odsúdil izraelské plány pre rozširovanie osád na Západnom brehu Jordánu, pretože to ohrozuje dvojštátne riešenie. „Naša správa je jasná: nesmú sa prijať žiadne ďalšie kroky smerujúce k anexii Západného brehu,“ povedal hovorca. „Žiadne formálne, no ani politické, štrukturálne či iné opatrenia, ktorých vplyv čoraz viac a zreteľnejšie smeruje k anexii. Sú v rozpore s riešením založeným na existencii dvoch štátov,“ dodal hovorca.
„Kancelár dôrazne odsudzuje nehumánne výzvy ministra Ben Gvira, ktoré porušujú medzinárodné právo,“ povedal hovorca, pričom vyjadrenia označil za „neprijateľné“.
Ben Gvir svoju výzvu vyslovil v podcaste niekdajšieho gazského rukojemníka Roma Braslavského, zverejnenom v sobotu večer. V Nemecku si jeho slová vyslúžili kritiku, a to aj napriek tomu, že krajina patrí k verným medzinárodným spojencom Izraela.
Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil v televíznom rozhovore v utorok zdôraznil, že vyjadrenia Ben Gvira „musia mať následky“ a že sa rokuje o sankciách na úrovni Európskej únie.
Berlín zároveň odsúdil izraelské plány pre rozširovanie osád na Západnom brehu Jordánu, pretože to ohrozuje dvojštátne riešenie. „Naša správa je jasná: nesmú sa prijať žiadne ďalšie kroky smerujúce k anexii Západného brehu,“ povedal hovorca. „Žiadne formálne, no ani politické, štrukturálne či iné opatrenia, ktorých vplyv čoraz viac a zreteľnejšie smeruje k anexii. Sú v rozpore s riešením založeným na existencii dvoch štátov,“ dodal hovorca.