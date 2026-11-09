< sekcia Zahraničie
Merz oficiálne navrhol Aignerovú na post spolkovej prezidentky
Podporu pre zvolenie prvej ženy do funkcie hlavy štátu v uplynulých mesiacoch vyjadrilo viacero vplyvných politických osobností vrátane bývalej kancelárky Angely Merkelovej.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 9. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok oficiálne navrhol predsedníčku bavorského krajinského snemu Ilse Aignerovú ako kandidátku na spolkovú prezidentku, informovala s odvolaním sa na svoje zdroje agentúra DPA. Voľba hlavy štátu sa uskutoční 30. januára, píše TASR.
Aignerová by sa v prípade úspechu stala prvou ženou v úrade hlavy štátu. Merz ju navrhol do funkcie na pondelňajšom stretnutí lídrov konzervatívnych strán, po čom podľa zdrojov agentúry DPA nasledoval dlhý potlesk. Jej nomináciu podľa DPA podporujú aj vládni sociálni demokrati (SPD).
Nového prezidenta alebo prezidentku zvolí 30. januára Spolkové zhromaždenie (Bundesversammlung), ústavný orgán, ktorého jedinou úlohou je voliť hlavu štátu. Tvoria ho poslanci Spolkového snemu (Bundestagu) a rovnaký počet delegátov, ktorých volia parlamenty jednotlivých spolkových krajín (Landtage) pomerným spôsobom podľa počtu ich obyvateľov.
Nemecká hlava štátu má prevažne ceremoniálnu funkciu. Súčasnému prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi sa končí druhé päťročné funkčné obdobie v marci 2027 a tretíkrát kandidovať už nemôže.
Merz už pred týždňom uviedol, že Nemecko by si malo po prvýkrát zvoliť prezidentku. „V jednej veci som sa rozhodol: musí to byť žena,“ vyhlásil podľa zdrojov z CDU. Kancelár sa tak vyjadril počas vystúpenia na neverejnom zasadnutí miestnych funkcionárov CDU, menovite však vtedy nespomenul žiadne potenciálne kandidátky.
Podporu pre zvolenie prvej ženy do funkcie hlavy štátu v uplynulých mesiacoch vyjadrilo viacero vplyvných politických osobností vrátane bývalej kancelárky Angely Merkelovej.
Aignerová by sa v prípade úspechu stala prvou ženou v úrade hlavy štátu. Merz ju navrhol do funkcie na pondelňajšom stretnutí lídrov konzervatívnych strán, po čom podľa zdrojov agentúry DPA nasledoval dlhý potlesk. Jej nomináciu podľa DPA podporujú aj vládni sociálni demokrati (SPD).
Nového prezidenta alebo prezidentku zvolí 30. januára Spolkové zhromaždenie (Bundesversammlung), ústavný orgán, ktorého jedinou úlohou je voliť hlavu štátu. Tvoria ho poslanci Spolkového snemu (Bundestagu) a rovnaký počet delegátov, ktorých volia parlamenty jednotlivých spolkových krajín (Landtage) pomerným spôsobom podľa počtu ich obyvateľov.
Nemecká hlava štátu má prevažne ceremoniálnu funkciu. Súčasnému prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi sa končí druhé päťročné funkčné obdobie v marci 2027 a tretíkrát kandidovať už nemôže.
Merz už pred týždňom uviedol, že Nemecko by si malo po prvýkrát zvoliť prezidentku. „V jednej veci som sa rozhodol: musí to byť žena,“ vyhlásil podľa zdrojov z CDU. Kancelár sa tak vyjadril počas vystúpenia na neverejnom zasadnutí miestnych funkcionárov CDU, menovite však vtedy nespomenul žiadne potenciálne kandidátky.
Podporu pre zvolenie prvej ženy do funkcie hlavy štátu v uplynulých mesiacoch vyjadrilo viacero vplyvných politických osobností vrátane bývalej kancelárky Angely Merkelovej.