Merz: Osobné vzťahy s Trumpom sú stále dobre napriek jeho kritike
Autor TASR
Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu zdôraznil, že jeho vzťahy s Donaldom Trumpom sú naďalej dobré napriek ostrej kritike šéfa Bieleho domu voči Merzovmu vyjadreniu, že Irán „ponižuje“ Washington pri rokovacom stole. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Z môjho pohľadu zostávajú osobné vzťahy medzi mnou a americkým prezidentom rovnako dobré, ako boli predtým,“ povedal Merz na tlačovej konferencii v Berlíne. Nemecký líder tiež zdôraznil, že „už od začiatku“ konfliktu na Blízkom východe vyjadroval svoje pochybnosti. „My v Nemecku a v Európe značne trpíme jej následkami,“ skonštatoval Merz.
„Zatvorenie Hormuzského prielivu má priamy vplyv na naše dodávky energie a obrovské dôsledky pre našu hospodársku výkonnosť. A v tomto ohľade nalieham na vyriešenie konfliktu,“ povedal Merz. Kancelár podotkol, že on a Trump „spoločne stále vedú konštruktívne rozhovory“.
Merz začiatkom týždňa počas návštevy školy na západe Nemecka povedal, že nevie, „aké strategické riešenie si Američania zvolia, najmä keď Iránci zjavne rokujú veľmi obratne - alebo veľmi obratne nerokujú“. „Celý národ je tam ponižovaný iránskym vedením, predovšetkým takzvanými Revolučnými gardami,“ povedal.
Americký líder v utorok v reakcii na to ostro kritizoval kancelára. „Nemecký kancelár Friedrich Merz si myslí, že je v poriadku, ak Irán vlastní jadrové zbrane. Nevie, o čom hovorí,“ napísal Trump v príspevku na platforme Truth Social.
