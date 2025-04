Merz označil ruský útok na ukrajinské Sumy za vojnový zločin

Berlín 14. apríla (TASR) - Budúci nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu po raketovom útoku na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny, pri ktorom zahynulo vyše 30 ľudí, obvinil Rusko z vojnového zločinu. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



„To je jednoznačne vojnový zločin, a to závažný vojnový zločin,“ povedal predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v televízii ARD. „To bola len časť toho, čo sa dnes stalo,“ pokračoval Merz. „Boli dve vlny útokov a druhá prišla, keď sa záchranári starali o obete. Podlosť tohto sa už nedá prekonať,“ vyhlásil.



Merz povedal, že ruský prezident Vladimir Putin zjavne vníma ochotu rokovať s ním nie ako vážnu ponuku, ale slabosť. „Všetkým, ktorí v Nemecku naivne Putina vyzývajú, aby prišiel k rokovaciemu stolu, hovorím: Toto je odpoveď. Toto je to, čo Putin robí s tými, ktorí s ním hovoria o prímerí,“ doplnil šéf CDU.



Podobne sa vyjadril aj jeho predchodca, odchádzajúci kancelár Olaf Scholz, ktorý útok na Sumy označil za barbarský. Takéto činy podľa neho poukazujú na to, že Rusko je pri tvrdení o ochote snažiť sa o mier na Ukrajine neúprimné. „Táto vojna sa musí skončiť a Rusko musí konečne súhlasiť s úplným prímerím. Pracujeme na tomto cieli s našimi európskymi a medzinárodnými partnermi," uviedol Scholz.



Pri ruskom útoku balistickými strelami na mesto Sumy prišlo na Kvetnú nedeľu o život 34 ľudí vrátane dvoch detí, oznámili tamojšie pohotovostné služby. Hlásili tiež 117 zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo večernom príhovore uviedol, že osem zo 68 hospitalizovaných zranených je vo vážnom stave. Útok podľa neho poškodil celkovo 20 budov vrátane univerzity, piatich bytových domov, kaviarní, obchodov a okresného súdu, informovala agentúra AFP.