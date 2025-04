Merz plánuje čoskoro navštíviť Trumpa vo Washingtone

Berlín 10. apríla (TASR) - Líder bloku nemeckých kresťanskodemokratických strán CDU/CSU a budúci kancelár Friedrich Merz v stredu oznámil, že v najbližšej dobe plánuje odcestovať do Spojených štátov na oficiálnu návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Čoskoro sa vidíme,“ povedal Merz pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ARD. Dodal, že presný dátum návštevy však ešte stanovený nebol.



Budúci nemecký kancelár zdôraznil, že pred takouto cestou by bolo potrebné viesť rokovania v rámci EÚ, predovšetkým o clách. Merz uviedol, že počas cesty do Washingtonu bude jeho cieľom zastupovať všetky európske štáty, nielen Nemecko. „Pre mňa je prioritou Európa,“ vyhlásil.



V rozhovore pre televíznu stanicu ZDF Merz poznamenal, že Trumpovo rozhodnutie pozastaviť nedávno zavedené clá na 90 dní bolo reakciou na jednotný postoj Európy. Kontinent je podľa neho pripravený rokovať, ale zároveň je odhodlaný chrániť svoje záujmy v tomto medzinárodnom obchodnom konflikte.



Merzov blok CDU/CSU sa v stredu so sociálnymi demokratmi (SPD) dohodol na vytvorení novej vládnej koalície v Nemecku.