< sekcia Zahraničie
Merz po odchode Spahna nevylučuje zmeny vo vláde
Strana CDU, ktorej predsedom je Merz a členom Spahn, ostro odmieta náhradné materstvo a na straníckom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe.
Autor TASR
Berlín 19. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu uviedol, že možno zváži zmeny vo vláde po odchode predsedu poslaneckého klubu kresťanskodemokratickej únie CDU/CSU Jensa Spahna po kauze s náhradným materstvom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Mohla by to byť príležitosť na prehodnotenie zloženia spolkovej vlády,“ povedal Merz pre verejnoprávnu televíziu ZDF. Zdôraznil, že hovorí v hypotetickej rovine.
Predseda poslaneckého klubu CDU Spahn v sobotu oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Urobil tak po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny.
Strana CDU, ktorej predsedom je Merz a členom Spahn, ostro odmieta náhradné materstvo a na straníckom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Spahn ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra.
Kancelár v nedeľu kritizoval Spahnovu komunikáciu v súvislosti s náhradným materstvom. „Sotva sme mali čas s ním o tom hovoriť. Stranu a klub informoval až veľmi, veľmi neskoro,“ povedal Merz. Keby bolo k dispozícii viac času, táto záležitosť by sa podľa neho mohla podrobne prediskutovať. Merz poprial Spahnovej rodine všetko dobré a priznal, že neočakával, aký rozruch táto správa vyvolá.
Merz v nedeľu odmietol prezradiť kto Spahna na čele klubu nahradí. Medzi možnými kandidátmi sú podľa DPA šéf úradu vlády Thorsten Frei, generálny tajomník CDU Carsten Linnemann, minister vnútra Alexander Dobrindt alebo ministerka zdravotníctva z bavorskej CSU Nina Warkenová.
„Mohla by to byť príležitosť na prehodnotenie zloženia spolkovej vlády,“ povedal Merz pre verejnoprávnu televíziu ZDF. Zdôraznil, že hovorí v hypotetickej rovine.
Predseda poslaneckého klubu CDU Spahn v sobotu oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Urobil tak po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny.
Strana CDU, ktorej predsedom je Merz a členom Spahn, ostro odmieta náhradné materstvo a na straníckom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Spahn ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra.
Kancelár v nedeľu kritizoval Spahnovu komunikáciu v súvislosti s náhradným materstvom. „Sotva sme mali čas s ním o tom hovoriť. Stranu a klub informoval až veľmi, veľmi neskoro,“ povedal Merz. Keby bolo k dispozícii viac času, táto záležitosť by sa podľa neho mohla podrobne prediskutovať. Merz poprial Spahnovej rodine všetko dobré a priznal, že neočakával, aký rozruch táto správa vyvolá.
Merz v nedeľu odmietol prezradiť kto Spahna na čele klubu nahradí. Medzi možnými kandidátmi sú podľa DPA šéf úradu vlády Thorsten Frei, generálny tajomník CDU Carsten Linnemann, minister vnútra Alexander Dobrindt alebo ministerka zdravotníctva z bavorskej CSU Nina Warkenová.