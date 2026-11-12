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Merz: Podpora Ukrajiny je kolektívna európska zodpovednosť
Ukrajina podľa Merza čelí veľmi, veľmi ťažkej zime a je nevyhnutné, aby sme my Európania držali spolu.
Autor TASR
Dublin 12. novembra (TASR) - Ďalšia podpora Ukrajiny by mala byť vnímaná ako „kolektívna európska zodpovednosť“. Na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v írskom Dubline to vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz, píše TASR na základe správ denníka The Guardian a agentúry AFP.
Ukrajina podľa Merza čelí „veľmi, veľmi ťažkej zime a je nevyhnutné, aby sme my Európania držali spolu“. Ohľadom mierových rokovaní v Abú Zabí uviedol, že počul „nejaké pozitívne signály, ale cesta je ešte dlhá“.
Merz v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi pohrozil, že Nemecko zablokuje schválenie rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034, ak sa všetky členské štáty nezaviažu pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine v roku 2027 a v nasledujúcom období. Slovenský premiér Robert Fico to v utorok označil za vydieranie.
Ruského prezidenta Vladimira Putina nemecký kancelár vyzval, aby „konečne súhlasil so spoločnými rokovaniami“. „Európania musia byť za stolom,“ doplnil. Pozornosť by sa však podľa neho nemala sústrediť na to, koho EÚ na rokovania vyšle ako svojho zástupcu, ale na to, aby sa na nich zúčastnil Putin.
„S istým uspokojením konštatujem, že na ruskej strane je zjavne čoraz väčšia ochota uznať, že o Európe nemožno hovoriť bez jej účasti. A to je na úvod dobrá správa. Či to tak zostane aj naďalej, to sa ešte uvidí,“ dodal.
Ukrajina podľa Merza čelí „veľmi, veľmi ťažkej zime a je nevyhnutné, aby sme my Európania držali spolu“. Ohľadom mierových rokovaní v Abú Zabí uviedol, že počul „nejaké pozitívne signály, ale cesta je ešte dlhá“.
Merz v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi pohrozil, že Nemecko zablokuje schválenie rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034, ak sa všetky členské štáty nezaviažu pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine v roku 2027 a v nasledujúcom období. Slovenský premiér Robert Fico to v utorok označil za vydieranie.
Ruského prezidenta Vladimira Putina nemecký kancelár vyzval, aby „konečne súhlasil so spoločnými rokovaniami“. „Európania musia byť za stolom,“ doplnil. Pozornosť by sa však podľa neho nemala sústrediť na to, koho EÚ na rokovania vyšle ako svojho zástupcu, ale na to, aby sa na nich zúčastnil Putin.
„S istým uspokojením konštatujem, že na ruskej strane je zjavne čoraz väčšia ochota uznať, že o Európe nemožno hovoriť bez jej účasti. A to je na úvod dobrá správa. Či to tak zostane aj naďalej, to sa ešte uvidí,“ dodal.