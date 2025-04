Merz: Podpora Ukrajiny je nevyhnutná pre zachovanie slobody v Nemecku

Berlín 28. apríla (TASR) - Európsku úniu ohrozuje vojna na Ukrajine, ako aj jej vlastní „vystrašení, neistí či dokonca zradikalizovaní občania“, povedal v pondelok dezignovaný nemecký kancelár Friedrich Merz. Práve podpora Ukrajiny je podľa neho nevyhnutná pre zachovanie mieru a slobody v Nemecku. TASR informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



„Najneskôr začiatkom roka sme si uvedomili, že si už nemôžeme byť istí transatlantickým vzťahom v duchu slobody a poriadku založeného na pravidlách,“ povedal Merz na tzv. malom zjazde svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v Berlíne.



Podpora pre Ukrajinu bojujúcu proti ruskej vojenskej invázii je podľa Merza súčasťou „boja za zachovanie mieru a slobody v našej krajine“.



„Sme tiež priamo ohrození touto vojnou a Ruskom,“ podotkol Merz, ktorý by sa podľa očakávaní mal 6. mája stať novým nemeckým kancelárom.



Viera v demokraciu v Nemecku podľa neho utrpela, čo má podľa neho spojitosť s narastajúcou podporou krajnej pravice. „Dôvera v našu demokraciu bola poškodená ako nikdy predtým v povojnovej histórii našej krajiny,“ povedal Merz podľa agentúry AFP a poukázal pritom na vzostup protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), často označovanej za krajine pravicovú.



Dezignovaný spolkový kancelár zároveň vyjadril po sobotňajšom rozhovore medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským nádej, že sa týmto začne „seriózny mierový proces“.



„Vieme však aj to, že už zajtra môže byť všetko inak,“ podotkol zároveň s tým, že práve z tohto dôvodu musí Nemecko v nasledujúcich rokoch neustále rozširovať svoju obrannú a tiež „mentálnu“ pripravenosť, cituje ho DPA.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine varoval Merz pred „nadiktovaným mierom“.



Zelenskyj sa s Trumpom stretol v sobotu vo Vatikáne, kde sa obaja zúčastnili na pohrebe pápeža Františka. Išlo o prvú osobnú schôdzku oboch prezidentov po ich bezprecedentnej hádke v Oválnej pracovni Bieleho domu 28. februára.



Friedrich Merz by mal byť do funkcie kancelára zvolený Spolkovým snemom (Bundestagom) 6. mája.



Blok CDU/CSU (CDU spolu s bavorskou Kresťanskosociálnou úniou CSU) sa začiatkom mesiaca dohodol na koaličnej zmluve so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). Zmluvu musia odsúhlasiť všetky zúčastnené strany, pričom CDU by tak mala urobiť na pondelkovom malom straníckom zjazde.