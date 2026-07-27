< sekcia Zahraničie
Merz pokračuje v zmenách vo vláde
Merz podľa zdrojov, na ktoré sa nemecká agentúra odvolala, navrhol Hoppermannovú na výkon spomínanej funkcie na neverejnom stretnutí v Berlíne.
Autor TASR
Berlín 27. júla (TASR) - Poslankyňa Franziska Hoppermannová sa stane novou generálnou tajomníčkou nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), čo je ďalší krok v rámci zmien kancelára Friedricha Merza v tamojšej vláde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Merz podľa zdrojov, na ktoré sa nemecká agentúra odvolala, navrhol Hoppermannovú na výkon spomínanej funkcie na neverejnom stretnutí v Berlíne. Na tomto poste nahradí Carstena Linnemanna, ktorý má prevziať vedenie ministerstva zdravotníctva.
Menovanie Hoppermannovej je najnovším zo série personálnych zmien v nemeckej vládnej koalícii pod vedením konzervatívcov. Vlnu zmien spustilo odstúpenie šéfa parlamentnej frakcie Jensa Spahna.
Spahn bol nútený rezignovať 18. júla po tom, čo vyšlo najavo, že sa spolu so svojím manželom stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny, pripomína DPA,
Práve Spahnova rezignácia spustila vlnu zmien na ministerských postoch. Merzov spojenec Thorsten Frei, doterajší šéf úradu spolkového kancelára, má v stredu nahradiť Spahna a do vládnej centrály sa na jeho miesto podľa DPA presunie ministerka zdravotníctva Nina Warkenová. V kresle ministra dopravy sa v rámci týchto zmien počíta so Steffenom Bilgerom.
Tieto personálne rošády prichádzajú pre Merzovu CDU v mimoriadne nevhodnom čase, konštatuje DPA. Stranu totiž v septembri čakajú tri dôležité krajinské voľby, v ktorých sa očakáva výrazný úspech krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD).
Merz podľa zdrojov, na ktoré sa nemecká agentúra odvolala, navrhol Hoppermannovú na výkon spomínanej funkcie na neverejnom stretnutí v Berlíne. Na tomto poste nahradí Carstena Linnemanna, ktorý má prevziať vedenie ministerstva zdravotníctva.
Menovanie Hoppermannovej je najnovším zo série personálnych zmien v nemeckej vládnej koalícii pod vedením konzervatívcov. Vlnu zmien spustilo odstúpenie šéfa parlamentnej frakcie Jensa Spahna.
Spahn bol nútený rezignovať 18. júla po tom, čo vyšlo najavo, že sa spolu so svojím manželom stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny, pripomína DPA,
Práve Spahnova rezignácia spustila vlnu zmien na ministerských postoch. Merzov spojenec Thorsten Frei, doterajší šéf úradu spolkového kancelára, má v stredu nahradiť Spahna a do vládnej centrály sa na jeho miesto podľa DPA presunie ministerka zdravotníctva Nina Warkenová. V kresle ministra dopravy sa v rámci týchto zmien počíta so Steffenom Bilgerom.
Tieto personálne rošády prichádzajú pre Merzovu CDU v mimoriadne nevhodnom čase, konštatuje DPA. Stranu totiž v septembri čakajú tri dôležité krajinské voľby, v ktorých sa očakáva výrazný úspech krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD).