Merz: Potrebujeme posilniť európske jadrové odstrašovanie

Berlín 9. marca (TASR) - Nemecko sa potrebuje porozprávať s Francúzskom a Veľkou Britániou o spoločnom posilnení európskeho jadrového odstrašovania. V nedeľu to povedal líder kresťanskodemokratickej únie (CDU/CSU) a pravdepodobný nadchádzajúci nemecký kancelár Friedrich Merz. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Merz sa pre rádio Deutschlandfunk odvolávala na nedávne rozhovory s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. "V prvom rade chceme zosúladiť naše myšlienky. Mali by sme zapojiť aj Spojené kráľovstvo. Stále máme v Európe dve jadrové mocnosti," konštatoval Merz.



Líder kresťanských demokratov tvrdí, že by sa takéto rozhovory mali vždy viesť pod záštitou Spojených štátov ako doplnenie amerického jadrového dáždnika, ktorý "prirodzene chcú zachovať".



Pravdepodobný budúci kancelár zdôraznil, že Nemecko nemôže vlastniť svoj vlastný jadrový arzenál, pretože mu v tom bránia minimálne dve medzinárodné dohody vrátane Zmluvy o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku, ktorá umožnila v roku 1990 zjednotenie Nemecka. "Nemecko sa v nej vyslovene vzdalo vlastníctva jadrových zbraní a zostane to tak aj naďalej," dodal Merz.



Takzvané zdieľanie jadrových zbraní je súčasťou koncepcie odstrašovania Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty podľa nej umožňujú niektorým partnerom, vrátane Nemecka, prístup k jadrovým zbraniam v prípade vojny. Nemecké letectvo disponuje bombardérmi schopnými doručiť takéto bomby k požadovanému cieľu.