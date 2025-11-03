< sekcia Zahraničie
Merz pozval prezidenta Sýrie, chce hovoriť o návrate utečencov
V Nemecku koncom augusta podľa oficiálnych údajov žilo približne 951.400 sýrskych občanov, z nich 920 s príkazom na deportáciu.
Autor TASR
Berlín 3. novembra (TASR) – Nemecký kancelár Friedrich Merz pozval v pondelok nového sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru na návštevu Nemecka. Chce s ním hovoriť o plánoch Berlína na vrátenie Sýrčanov do vlasti, ktorí sa dopustili trestných činov. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Občianska vojna v Sýrii sa skončila. Už neexistujú žiadne dôvody na azyl v Nemecku, čo znamená, že môžeme začať s repatriáciami,“ povedal Merz novinárom.
Vyjadrenia kancelára sú v rozpore so slovami jeho ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula, ktorý minulý týždeň na návšteve Damasku povedal, že sýrski utečenci žijúci v Nemecku sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti nevrátia do svojej vojnou zničenej krajiny.
Wadephul uviedol, že ho ohromila deštrukcia, ktorú vidno aj takmer rok po páde režimu Bašára Asada. „Je sotva možné, aby tu ľudia žili dôstojne,“ povedal minister na damaskom predmestí Harastá.
Merz prisľúbil, že Nemecko prispeje k obnove Sýrie, no dodal, že vo veľkej miere tomu môžu pomôcť sýrski utečenci, ktorí sa vrátia domov. „Bez týchto ľudí je rekonštrukcia nemožná,“ vyhlásil kancelár. „A tých v Nemecku, ktorí sa odmietnu vrátiť do svojej krajiny, môžeme, samozrejme, v blízkej budúcnosti vyhostiť,“ dodal.
V Nemecku koncom augusta podľa oficiálnych údajov žilo približne 951.400 sýrskych občanov, z nich 920 s príkazom na deportáciu.
„Občianska vojna v Sýrii sa skončila. Už neexistujú žiadne dôvody na azyl v Nemecku, čo znamená, že môžeme začať s repatriáciami,“ povedal Merz novinárom.
Vyjadrenia kancelára sú v rozpore so slovami jeho ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula, ktorý minulý týždeň na návšteve Damasku povedal, že sýrski utečenci žijúci v Nemecku sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti nevrátia do svojej vojnou zničenej krajiny.
Wadephul uviedol, že ho ohromila deštrukcia, ktorú vidno aj takmer rok po páde režimu Bašára Asada. „Je sotva možné, aby tu ľudia žili dôstojne,“ povedal minister na damaskom predmestí Harastá.
Merz prisľúbil, že Nemecko prispeje k obnove Sýrie, no dodal, že vo veľkej miere tomu môžu pomôcť sýrski utečenci, ktorí sa vrátia domov. „Bez týchto ľudí je rekonštrukcia nemožná,“ vyhlásil kancelár. „A tých v Nemecku, ktorí sa odmietnu vrátiť do svojej krajiny, môžeme, samozrejme, v blízkej budúcnosti vyhostiť,“ dodal.
V Nemecku koncom augusta podľa oficiálnych údajov žilo približne 951.400 sýrskych občanov, z nich 920 s príkazom na deportáciu.