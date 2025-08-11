< sekcia Zahraničie
Merz pozval Trumpa, Zelenského a ďalších lídrov na rokovanie
DPA pripomína, že Trump sa má s Putinom stretnúť v piatok v americkom štáte Aljaška.
Autor TASR
Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz plánuje v stredu rokovať s americkým a ukrajinským prezidentom Donaldom Trumpom a Volodymyrom Zelenským, ako aj s európskymi lídrami o vojne na Ukrajine. V pondelok to oznámila nemecká vláda, informuje TASR podľa správ agentúry DPA a AP.
Na videokonferencii by sa mali zúčastniť aj americký viceprezident J. D. Vance, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, generálny tajomník NATO Mark Rutte aj lídri Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Poľska a Fínska, priblížil hovorca nemeckej vlády.
Berlín uviedol, že rokovania sa budú zameriavať na „súčasnú situáciu na Ukrajine s ohľadom na plánované stretnutie amerického prezidenta Trumpa a ruského prezidenta (Vladimira) Putina“. Dodal, že diskusia sa bude týkať aj „ďalších krokov na vyvíjanie tlaku na Rusko“, ako aj na „prípravy na možné mierové rokovania a súvisiace otázky územných nárokov a bezpečnosti“.
DPA pripomína, že Trump sa má s Putinom stretnúť v piatok v americkom štáte Aljaška. Šéf Bieleho domu to oznámil ešte minulý piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social a stretnutie následne potvrdila aj ruská strana. Európski ani ukrajinskí predstavitelia na tento summit zatiaľ pozvaní nie sú, dodáva AP.
