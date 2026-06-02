Merz: Pre mnohých je Magyar nositeľom nádeje
Dôverujeme vám, že Maďarsko privediete späť do stredu Európy, podčiarkol Merz a rozhovor s Magyarom označil za dobrý a plodný.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť/Berlín 2. júna (TASR) - Pre mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Péter Magyar nositeľom nádeje. Povedal to v utorok na spoločnej tlačovej konferencii nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní s maďarským premiérom. Kancelár zdôraznil, že Magyar dostal od voličov jasný mandát na obnovenie demokracie a právneho štátu v Maďarsku. Na základe správy servera nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Dôverujeme vám, že Maďarsko privediete späť do stredu Európy,“ podčiarkol Merz a rozhovor s Magyarom označil za dobrý a plodný. Zdôraznil, že maďarského premiéra v Nemecku čakajú otvorené dvere a chce, aby sa Maďarsko opäť ekonomicky rozvíjalo.
„Môžete sa na nás spoľahnúť a ja osobne som vám k dispozícii, ak hľadáte partnera pre vašu prácu v Európskej únii,“ dodal kancelár.
Podľa neho je volebné víťazstvo Magyara inšpiráciou pre celú Európu, pretože dokázal, že „kyvadlo sa nehojdá len jedným smerom“, môže sa hojdať nielen neliberálnym alebo dokonca autoritárskym smerom, ale aj späť do stredu, povedal Merz. Podľa nepszava.hu mal zjavne na mysli obavy, že by voľby do Bundestagu v roku 2029 mohla vyhrať populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD).
„Maďarsko bude konštruktívnym partnerom, budeme pri tom, keď bude potrebné riešiť úlohy,“ reagoval Magyar. Pripomenul, že obchodná bilancia medzi oboma krajinami je 67 miliárd eur a nemecké investície neustále rastú.
„Urobíme všetko pre posilnenie politickej a kultúrnej spolupráce,“ vyhlásil maďarský premiér. K otázke energetiky poznamenal, že nová maďarská vláda urobí všetko pre to, aby ropu a zemný plyn získavala z čo najväčšieho počtu alternatívnych trás.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
