Merz prisľúbil bojovať proti nadmernej regulácii Európskej únie
Politico uvádza, že Merzove piatkové vyjadrenia patria k jeho doteraz najsilnejšej kritike Európskej komisie, ktorú vedie jeho spolustraníčka Ursula von der Leyenová.
Autor TASR
Berlín 27. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok na stretnutí s podnikateľmi z jeho Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a Kresťanskosociálnej únie (CSU) vyhlásil, že bude na pôde Európskej únie bojovať proti nadmernej regulácii z Bruselu. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
Merz vyhlásil, že na neformálnom stretnutí lídrov štátov EÚ budúci týždeň v Kodani plánuje predložiť „presný zoznam veľmi konkrétnych požiadaviek“ na obmedzenie nadmernej regulácie zo strany Bruselu.
„Viete, že som skutočne oddaný Európan, ale spôsob, akým sa veci v Európskej únii vyvíjajú v posledných rokoch, keď Európska únia reguluje čoraz viac a viac, nemôže pokračovať,“ uviedol Merz.
„Poviem to obrazne a výstižne – teraz musíme vraziť palicu do kolies tohto stroja v Bruseli, aby sme skoncovali s neustálym regulovaním zo strany legislatívneho stroja Európske únie,“ dodal.
