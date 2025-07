Merz prisľúbil pomoc pri posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany

Berlín 9. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu prisľúbil pomoc v posilnení kapacít ukrajinskej protivzdušnej obrany. Vyhlásil to po rokovaní s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Markom Ruttem, ktorý Nemecko navštívil pri príležitosti 70. výročia vstupu krajiny do Aliancie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Rozhoduje sa najmä o ďalších systémoch protivzdušnej obrany a predložím aj vhodné ponuky, ktoré by sme z Nemecka mohli zrealizovať,“ povedal. Rokovať o tejto veci chce Merz na štvrtkovom virtuálnom summite tzv. „koalície ochotných“, ktorá združuje štáty ochotné poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade nastolenia prímeria.



Šéf nemeckej vlády tiež privítal signály prichádzajúce zo Spojených štátov, ktoré podľa neho prehodnocujú svoj postoj k podpore ukrajinskej protivzdušnej obrany. Merz ozrejmil, že o tom vedie „dobré rozhovory“ s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Podľa denníka The Wall Street Journal vzhľadom na pokračujúce rozsiahle ruské vzdušné údery zvažuje Trump poskytnúť Ukrajine ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot. Americký prezident od nástupu do funkcie v januári zatiaľ neposkytol Kyjevu žiadne významnejšie zbraňové systémy.



DPA v tejto súvislosti pripomína, že v noci na stredu Rusko na Ukrajinu vyslalo rekordných 728 dronov. „Túto noc sme boli svedkami najmasívnejšieho bombardovania a raketových útokov od začiatku vojny. Zasiahli prakticky výlučne civilné ciele. Je to terorizmus proti civilnému obyvateľstvu,“ komentoval situáciu nemecký kancelár.