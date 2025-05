Merz prisľúbil viac deportácií a dôkladnejšie kontroly na hraniciach

Berlín 14. mája (TASR) - Nový nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vo svojom prvom vládnom vyhlásení na pôde Spolkového snemu ostro kritizoval migračnú politiku svojich predchodcov a prisľúbil viac deportácií nelegálnych migrantov z Nemecka i sprísnenie hraničných kontrol, informuje TASR podľa správ agentúry DPA.



Nemecko je a zostane krajinou imigrácie, povedal nový kancelár týždeň po svojom nástupe do úradu. Vývoj za uplynulých desať rokov však podľa neho ukázal, „že sme dovolili prílišnú nekontrolovanú migráciu a umožnili priveľkú migráciu nízkokvalifikovaných pracovníkov na náš trh práce a predovšetkým do našich systémov sociálneho zabezpečenia.“



Merz zároveň prisľúbil dôkladnejšie hraničné kontroly a viac deportácií a povedal, že nová vláda vnesie do migračnej politiky krajiny poriadok.



Nová nemecká koaličná vláda zložená z Merzových kresťanských demokratov (CDU), Kresťanskosociálnej únie (CSU) a stredoľavicových sociálnych demokratov (SPD) sa zaviazala prijať prísnejšie kroky proti nelegálnej migrácii. Krátko po nástupe do úradu nový minister vnútra Alexander Dobrindt dal spolkovej polícii inštrukcie, na základe ktorých môže odmietnuť žiadateľov o azyl na nemeckých hraniciach. Výnimkou sú zraniteľné skupiny - ženy v pokročilom štádiu tehotenstva, ženy s malými deťmi a vážne chorí. Spolková polícia minulý týždeň tiež sprísnila kontroly na hraniciach.



Nová vláda chce udeliť právo na pobyt dobre integrovaným osobám, ktoré sú schopné sa uživiť a hovoria po nemecky, uviedol v stredu vo vyhlásení Merz.



Ako ďalej uviedol, verí, že slabnúca ekonomika krajiny sa môže opäť zmeniť na „lokomotívu rastu“, a prisľúbil daňové úľavy, investície do infraštruktúry a zníženie byrokracie, cituje DPA.



„Môžeme využiť vlastnú silu na to, aby sme sa opäť stali lokomotívou rastu, ktorú bude obdivovať celý svet,“ povedal Merz s tým, že v snahe o oživenie hospodárstva sa spolieha aj na medzinárodný obchod.



„Chceme podporiť EÚ v uzatváraní čo najväčšieho počtu nových obchodných dohôd,“ povedal nemecký kancelár a dodal, že sa chce vyhnúť dlhotrvajúcemu obchodnému sporu s USA.



Nemecko bude podľa neho tiež naďalej dodržiavať národné, európske a medzinárodné klimatické ciele, pričom svoju pozornosť zameria najmä na emisné poplatky, ktoré by si nemal nechávať štát, ale mali by sa vrátiť do ekonomiky a občanom „cieleným spôsobom“.