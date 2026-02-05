< sekcia Zahraničie
Merz prvýkrát zavítal na Arabský polostrov, rokuje o energetike
Rokovaniami v Saudskej Arábii začal Merz trojdňovú návštevu troch krajín ležiacich v oblasti Perzského zálivu.
Autor TASR
Rijád 5. februára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz počas stredajšieho stretnutia so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom v Rijáde zdôraznil, že vzťahy s týmto na ropu bohatým štátom chce pozdvihnúť na „novú úroveň“, informuje TASR podľa správy agentúry DPA. Nemecká agentúra poukázala na to, že dva a polhodinový rozhovor sa sústredil najmä na rozvoj hospodárskych vzťahov. Predstavitelia sa tiež venovali témam energetiky, obrany, digitálnej infraštruktúry a umelej inteligencie, ako aj napätej situácii okolo Iránu.
Rokovaniami v Saudskej Arábii začal Merz trojdňovú návštevu troch krajín ležiacich v oblasti Perzského zálivu. Počas nej zavíta vo štvrtok aj do Kataru a následne do Spojených arabských emirátov.
Svojou prvou cestou na Arabský polostrov chce posilniť strategické partnerstvo a rozvíjať spoluprácu v energetickej oblasti s týmito tromi vplyvnými krajinami Perzského zálivu bohatými na ropu i zemný plyn, uviedla DPA. „Takéto partnerstvá potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým v čase, keď svetové veľmoci určujú politiku,“ vyhlásil nemecký kancelár na úvod cesty, na ktorej ho sprevádza veľká podnikateľská delegácia.
DPA poznamenáva, že o záujme Berlína o túto oblasť svedčí tiež skutočnosť, že krátko pred Merzom navštívili Saudskú Arábiu spolkoví ministri hospodárstva a životného prostredia Katherina Reicheová a Carsten Schneider.
Vzťahy medzi Saudskou Arábiou a krajinami Západu výrazne narušila vražda saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že dnes to v medzinárodných vzťahoch Saudskej Arábie nezohráva prakticky žiadnu úlohu, keď dodala, že aj Merz teraz uplatňuje pragmatický prístup a zameriava sa na komplexné strategické partnerstvo s Rijádom.
