Merz: Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby
Opísanie Putina ako vojnového zločinca je však podľa nemeckej tlačovej agentúry novinkou.
Autor TASR
Berlín 2. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je „snáď najhorší vojnový zločinec našej doby,“ vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz v rozhovore zverejnenom v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Je vojnovým zločincom,“ povedal Merz pre televíznu stanicu Sat.1 o šéfovi Kremľa. „Jednoducho musíme mať jasno v tom, ako zaobchádzať s vojnovými zločincami. Pre zhovievavosť nie je miesto,“ vyhlásil nemecký kancelár.
DPA konštatuje, že Merz od nástupu do úradu v máji tohto roku kritizuje Rusko, pričom obviňuje Moskvu z „najvážnejších vojnových zločinov“ a „teroru proti civilnému obyvateľstvu“.
Opísanie Putina ako vojnového zločinca je však podľa nemeckej tlačovej agentúry novinkou. Merz sa tak na adresu ruského prezidenta vyjadril po otázke, aké pomenovanie by dal Putinovi po tom, čo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila šéfa Kremľa počas nedávnej návštevy Poľska za „predátora“.
Berlín patrí medzi najväčších podporovateľov Kyjeva v Európe a Merz sa v auguste zúčastnil na stretnutí európskych lídrov, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. Nemecko je taktiež členom tzv. koalície ochotných, ktorá podľa agentúry Reuters už mesiace vedie rokovanie s cieľom vypracovať plány o tom, ako by mohli jednotlivé krajiny vojensky pomôcť Ukrajine, aby odradili Rusko od prípadného ďalšieho útoku po uzavretí trvalého prímeria.
Merz v utorok uviedol, že na štvrtkovom rokovaní približne 30 krajín v rámci tejto koalície ohľadom bezpečnostných záruk pre povojnovú Ukrajinu navrhne švajčiarsku Ženevu ako miesto pre rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou.
