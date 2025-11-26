Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Merz: Putin musí prijať, že nemá možnosť úspešne ukončiť vojnu

Autor TASR
Berlín 26. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin musí prijať, že nemá možnosť úspešne ukončiť vojnu na Ukrajine. V príhovore v dolnej komore nemeckého parlamentu (Bundestagu) to uviedol v stredu kancelár Friedrich Merz, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Chceme túto vojnu ukončiť čo najrýchlejšie, ale dohoda vyjednaná medzi veľmocami bez súhlasu Ukrajiny a bez súhlasu Európanov nebude základom pre skutočný a udržateľný mier na Ukrajine,“ vyhlásil Merz.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že je pripravený s americkým prezidentom Donaldom Trumpom rokovať o sporných bodoch v jeho mierovom pláne. Rokovania by však podľa jeho slov mali zahŕňať aj európskych spojencov.

„Rozhodnutia o európskych záležitostiach môžu byť prijaté len na základe vzájomnej dohody. Ukrajina nie je pešiakom, ale suverénnym aktérom, ktorý si háji svoje vlastné záujmy a hodnoty,“ konštatoval nemecký kancelár.

Podľa Merza bude Nemecko pokračovať v podpore Ukrajincov a plánuje na to využiť zmrazené ruské aktíva. Berlín v rozpočte pre rok 2026 zvýši finančnú pomoc Ukrajine o približne 3 miliardy eur na celkových 11,5 miliardy eur.
