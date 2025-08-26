< sekcia Zahraničie
Merz: Putin sa schôdzke so Zelenským vyhýba. Stubb hovorí o taktike
Stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom sa snaží zorganizovať americký prezident Donald Trump.
Autor TASR
Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz a kanadský premiér Mark Carney v Berlíne v utorok obvinili ruského prezidenta Vladimira Putina, že sa vyhýba schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podobný názor samostatne vyslovil aj fínsky prezident Alexander Stubb, podľa ktorého Putin používa „typickú“ ruskú taktiku zdržiavania. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a denník The Guardian.
Stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom sa snaží zorganizovať americký prezident Donald Trump. S oboma nedávno samostatne rokoval - s Putinom na Aljaške a následne so Zelenským v Bielom dome za účasti európskych lídrov. Trump v pondelok vyhlásil, že nevie, či sa Putin so Zelenským stretne, keďže má voči nemu odpor.
„Nemá ho rád. Ja mám ľudí, ktorých nemám rád a nerád by som sa s nimi stretol. Už skutočnosť, že (Putin) prišiel na Aljašku, do našej krajiny, bola podľa mňa jasným signálom, že to chce dotiahnuť do konca,“ domnieva sa Trump.
Trump po nedávnych rokovaniach podľa Merza vyvolal dojem, že je blízko k dosiahnutiu dohody o mierovom riešení vojny na Ukrajine. Stretnutie medzi Putinom a Zelenským malo nasledovať v priebehu najbližších dvoch týždňov. Termín podľa DPA vyprší o niekoľko dní a nič nenasvedčuje tomu, že by sa blížil nejaký prelom. Loptička je teraz podľa kancelára na strane Moskvy.
„Putin považuje za správne viazať toto stretnutie na predpoklady, ktoré sú z pohľadu Ukrajiny, ale aj z nášho a z môjho osobného pohľadu úplne neprijateľné,“ uviedol Merz. V prípade, že Rusko na stretnutie lídrov nepristúpi, bude potrebné ho dostať pod ešte väčší tlak. Podotkol to s tým, že Európska únia pripravuje v poradí 19. balík protiruských sankcií.
Carney podľa DPA obvinil ruského prezidenta, že sa bojí stretnutia s ukrajinským náprotivkom a že Kanada chce pomôcť zabezpečiť mier a bezpečnosť na Ukrajine, čo je možné len prostredníctvom sily a sankcií voči Rusku.
Stubb ako jeden z lídrov prítomných na stretnutí v Bielom dome sa podľa svojich slov snažil Trumpovi vysvetliť, že je veľmi nepravdepodobné, že Putin zasadne za rokovací stôl so Zelenským. V utorok na tlačovej konferencii podľa denníka Ilta-Sanomat vyjadril presvedčenie, že ide o typickú ruskú zdržiavaciu taktiku, v ktorej sú Rusi veľmi zruční. „Dúfam, že trpezlivosť prezidenta Trumpa čoskoro dôjde,“ dodal Stubb.
