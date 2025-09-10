< sekcia Zahraničie
Merz: Ruské drony ohrozili životy v členskom štáte NATO a EÚ
Hovorca nemeckej vlády predtým povedal, že narušením poľského vzdušného priestoru Moskva zjavne „testuje“ spojencov Ukrajiny.
Autor TASR
Berlín 10. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz odsúdil v stredu Rusko za vyslanie dronov na územie Poľska, členskej krajiny NATO. Podľa jeho slov išlo o bezohľadný čin, ktorý ohrozil životy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Rusko ohrozilo ľudské životy v štáte, ktorý je členom NATO a EÚ,“ uviedol Merz vo vyhlásení. „Tento bezohľadný čin je časťou dlhého reťazca provokácií v Baltskom mori a na východnom krídle NATO. Nemecká vláda tento agresívny ruský čin čo najdôraznejšie odsudzuje,“ dodal.
Hovorca nemeckej vlády predtým povedal, že narušením poľského vzdušného priestoru Moskva zjavne „testuje“ spojencov Ukrajiny. Označil to za veľmi vážny incident, ktorý „znova ukazuje hrozbu, ktorej čelíme“.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius povedal, že drony boli jasne nasmerované do Poľska, cez ktoré nemuseli letieť, aby dosiahli územie Ukrajiny. „Neexistuje absolútne žiadny dôvod domnievať sa, že išlo o chybu v korekcii kurzu alebo niečo podobné,“ povedal v parlamente s tým, že podľa poľských zdrojov boli drony "primerane vyzbrojené".
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul zdôraznil, že Rusko vstupom dronov do poľského vzdušného priestoru „neuvážene riskovalo nebezpečnú eskaláciu významného rozsahu“. Rusko podľa neho musí vedieť, čoho je NATO schopné a že bude reagovať s cieľom brániť územie Aliancie.
„Rusko ohrozilo ľudské životy v štáte, ktorý je členom NATO a EÚ,“ uviedol Merz vo vyhlásení. „Tento bezohľadný čin je časťou dlhého reťazca provokácií v Baltskom mori a na východnom krídle NATO. Nemecká vláda tento agresívny ruský čin čo najdôraznejšie odsudzuje,“ dodal.
Hovorca nemeckej vlády predtým povedal, že narušením poľského vzdušného priestoru Moskva zjavne „testuje“ spojencov Ukrajiny. Označil to za veľmi vážny incident, ktorý „znova ukazuje hrozbu, ktorej čelíme“.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius povedal, že drony boli jasne nasmerované do Poľska, cez ktoré nemuseli letieť, aby dosiahli územie Ukrajiny. „Neexistuje absolútne žiadny dôvod domnievať sa, že išlo o chybu v korekcii kurzu alebo niečo podobné,“ povedal v parlamente s tým, že podľa poľských zdrojov boli drony "primerane vyzbrojené".
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul zdôraznil, že Rusko vstupom dronov do poľského vzdušného priestoru „neuvážene riskovalo nebezpečnú eskaláciu významného rozsahu“. Rusko podľa neho musí vedieť, čoho je NATO schopné a že bude reagovať s cieľom brániť územie Aliancie.