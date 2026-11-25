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Merz: Rusko nemá záujem iba o Ukrajinu, hrozí ďalšia eskalácia
Moskva „eskaluje napätie v Pobaltí, v Poľsku, v Čiernom mori a dokonca aj vo vesmíre“, poznamenal kancelár.
Autor TASR
Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredajšom vystúpení v Spolkovom sneme (Bundestag) varoval pred ďalšou eskaláciou zo strany Ruska a vyhlásil, že záujem Moskvy siaha ďalej než na hranice Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.
„Rusko presne vie, čo chce, a chce viac než Ukrajinu,“ uviedol Merz. „Každý, kto si to neuvedomuje, buď nerozumie svetu takému, aký je, alebo sa snaží o úplne odlišnú agendu – takú, ktorá je v rozpore so slobodou, otvorenosťou a liberálnymi hodnotami našej vlastnej krajiny,“ pokračoval.
Moskva „eskaluje napätie v Pobaltí, v Poľsku, v Čiernom mori a dokonca aj vo vesmíre“, poznamenal kancelár. „Eskalácia prebieha v obrovskom rozsahu – aj tu, v rámci našich vlastných hraníc, dokonca aj za cenu ľudských životov. Taká je situácia, dámy a páni. A práve preto my ako Európania musíme stanoviť a stanovíme Rusku jasné hranice,“ upozornil Merz.
„Podporou Ukrajiny podporujeme a chránime samých seba,“ vyhlásil. Podľa denníka The Guardian chcel svojimi vyjadreniami vysvetliť, prečo sú potrebné niektoré rozhodnutia, najmä v oblasti obrany.
Kancelár pred Bundestagom hovoril najmä o rozpočte, no okrem vojny na Ukrajine sa vyjadril aj k ďalším témam. Nemecko podľa jeho slov „príliš dlho zanedbávalo zásadné otázky“ v oblasti obrany, infraštruktúry, demografických zmien a ekonomiky, ktoré je potrebné naliehavo riešiť.
Okrem iného spomenul aj tohtotýždňové zasadnutie Európskej rady, ktorého hlavnou témou je rozpočet EÚ na obdobie rokov 2028 – 2034. Summit sa začne vo štvrtok.
Merz odmieta „dojmy“, že Nemecko vynakladá na príspevky do EÚ príliš veľa prostriedkov. Zdôraznil však potrebu „zamerať naše výdavky na to, čo dnes skutočne posilňuje Európu“, a to konkrétne na bezpečnosť a konkurencieschopnosť.
„Rusko presne vie, čo chce, a chce viac než Ukrajinu,“ uviedol Merz. „Každý, kto si to neuvedomuje, buď nerozumie svetu takému, aký je, alebo sa snaží o úplne odlišnú agendu – takú, ktorá je v rozpore so slobodou, otvorenosťou a liberálnymi hodnotami našej vlastnej krajiny,“ pokračoval.
Moskva „eskaluje napätie v Pobaltí, v Poľsku, v Čiernom mori a dokonca aj vo vesmíre“, poznamenal kancelár. „Eskalácia prebieha v obrovskom rozsahu – aj tu, v rámci našich vlastných hraníc, dokonca aj za cenu ľudských životov. Taká je situácia, dámy a páni. A práve preto my ako Európania musíme stanoviť a stanovíme Rusku jasné hranice,“ upozornil Merz.
„Podporou Ukrajiny podporujeme a chránime samých seba,“ vyhlásil. Podľa denníka The Guardian chcel svojimi vyjadreniami vysvetliť, prečo sú potrebné niektoré rozhodnutia, najmä v oblasti obrany.
Kancelár pred Bundestagom hovoril najmä o rozpočte, no okrem vojny na Ukrajine sa vyjadril aj k ďalším témam. Nemecko podľa jeho slov „príliš dlho zanedbávalo zásadné otázky“ v oblasti obrany, infraštruktúry, demografických zmien a ekonomiky, ktoré je potrebné naliehavo riešiť.
Okrem iného spomenul aj tohtotýždňové zasadnutie Európskej rady, ktorého hlavnou témou je rozpočet EÚ na obdobie rokov 2028 – 2034. Summit sa začne vo štvrtok.
Merz odmieta „dojmy“, že Nemecko vynakladá na príspevky do EÚ príliš veľa prostriedkov. Zdôraznil však potrebu „zamerať naše výdavky na to, čo dnes skutočne posilňuje Európu“, a to konkrétne na bezpečnosť a konkurencieschopnosť.